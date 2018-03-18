Ещё
Игорь Брынцалов посетил избирательные участки Реутова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Игорь Брынцалов посетил избирательные участки Реутова 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов посетил два избирательных участка в Реутове — в школе №1 и Молодежном культурно‐досуговом центре города.
Игорь Брынцалов, по его словам, увиденным остался доволен, но заметил, что самое главное — что довольны люди, которые приходят голосовать на эти участки.
Решение, которое сегодня принимают жители России, определит вектор развития на ближайшие 6 лет. Приятно видеть, что Реутов активно участвует в этом процессе
— Игорь Брынцалов.
Кроме того, председатель Мособлдумы поговорил с сотрудниками избирательных комиссий и наблюдателями. Брынцалов отметил хорошую организацию работы участков и наблюдателей, а также организованную властями Реутова обширную праздничную программу на территориях участковых избирательных комиссий.
Администрация Реутова организовала целую серию концертов и выступления на сценических площадках города. Также дети и взрослые могут принять участие в спортивных соревнованиях и в «веселых стартах». Ярмарки выходного дня, развернувшиеся недалеко от избирательных участков, также пользуются вниманием пришедших на выборы избирателей.
360tv.ru: последние новости
«Я лежу как обморок»: Кирилл Терешин сообщил об ухудшении здоровья Депутат Госдумы Отари Аршба проголосовал в Апрелевке Избирать президента пришли человек‐ракета и Супермен
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве183
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина277
Путин получил первое поздравление с победой на выборах53
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине33
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение