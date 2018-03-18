Игорь Брынцалов посетил избирательные участки Реутова

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов посетил два избирательных участка в Реутове — в школе №1 и Молодежном культурно‐досуговом центре города.

Игорь Брынцалов, по его словам, увиденным остался доволен, но заметил, что самое главное — что довольны люди, которые приходят голосовать на эти участки.

Решение, которое сегодня принимают жители России , определит вектор развития на ближайшие 6 лет. Приятно видеть, что Реутов активно участвует в этом процессе

— Игорь Брынцалов.

Кроме того, председатель Мособлдумы поговорил с сотрудниками избирательных комиссий и наблюдателями. Брынцалов отметил хорошую организацию работы участков и наблюдателей, а также организованную властями Реутова обширную праздничную программу на территориях участковых избирательных комиссий.

Администрация Реутова организовала целую серию концертов и выступления на сценических площадках города. Также дети и взрослые могут принять участие в спортивных соревнованиях и в «веселых стартах». Ярмарки выходного дня, развернувшиеся недалеко от избирательных участков, также пользуются вниманием пришедших на выборы избирателей.