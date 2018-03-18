Блогер Владимир Лешуков: Не за политических же клоунов голосовать?

Проголосовал сегодня днем в Лицее прикладных наук.

Украине. Естественно, не за политических клоунов, которые на дебатах позорный цирк устраивают и не за национальных предателей, призывающих вернуть Крым

Явка, по моим субъективным наблюдениям, была значительной: народ шел на участок постоянно. От стариков, ведомых под руку детьми и внуками, — до самой юной молодежи.

Что касается общественных территорий Саратова , то отдал голос за те зоны города, какие призывал поддержать во время общественного обсуждения, а также — в соцсетях.

Продолжение реконструкции бульвара Рахова и все входящее в «пешеходное кольцо» — Набережная Космонавтов, проспект Кирова, площадь Кирова, бульвар по улице Второй Садовой.