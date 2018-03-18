Зверства американских солдат во время Второй мировой войны

Действия солдата всегда окутаны тайной и не придаются огласке. По словам генерала Джорджа Паттона (George Patton), солдат должен придерживаться простого правила: «убить противника ради своей страны раньше, чем противник убьет тебя за свою». На страницы истории попадают только высокопоставленные военные, но никак не рядовые солдаты, пролившие кровь в Салерно или на песчаных берегах Нормандии. Именно поэтому для таких стран как США имеют большое значение военные памятники и мемориалы — они позволяют чтить память воинов и не предавать их забвению. Яркий пример тому — военное кладбище в Кольвиле (Coleville), расположенное в нескольких десятках метров от Омаха-Бич. Здесь покоятся более 10 000 американских солдат.

Военный мемориал Уаза-Эна на севере Франции был возведён в память о 6 012 солдатах США, погибших во Второй мировой войне — здесь покоятся их останки. Однако, это живописное место также хранит одну из самых тёмных страниц истории американской армии — участок «Е», располагающийся вдали от четырех основных зон кладбища, где захоронены более 90 солдат, казнённых правительством за изнасилование детей и убийство женщин при освобождении Европы от нацизма. На этом участке нет ни крестов, ни имён, только каменные плиты с порядковыми номерами каждого, на которые едва раскошелился «Дядюшка Сэм». Тратить больше на их захоронение было бы слишком большой почестью.

На сегодняшний день эта часть военного кладбища совсем не известна широкой публике. Про это захоронение нет ничего и на официальных сайтах США. Так, например, на сайте Американской Комиссии Военных Памятников, в разделе, посвященному Уаз-Эзн, участок «Е» не фигурирует вовсе, а в описании самого мемориала говорится, что «здесь покоятся 6 012 американских военных, погибших в сражениях Первой Мировой войны в этой местности». Вначале также представлено описание надгробных камней, выставленных в длинные ряды, и четырёх участков кладбища, каждый из которых огорожен деревьями и кустами роз. Представлена и монументальная арка, внутри которой расположена часовня и зал с картами. О мрачном захоронении нет ни слова.

Почему же власти не говорят о нём? Работники мемориала, которые предпочли не называть своих имён, не захотели отвечать газете «А-бэ-сэ» на данный вопрос и ограничились скупым пояснением: « мемориал открыт для посещения с девяти утра до пяти часов вечера», однако на данных момент участок «Е», по поручению правительства закрыт для публики. Те же сотрудники проинформировали о том, что «этот участок был сознан в 1944 году, и здесь захоронены 96 военных». Именно поэтому, история этого участка одна из самых мрачных в истории Штатов. Этим объясняется столь поздняя огласка имён и фамилий американских солдат, покоящихся на французской земле, о которых стало известно почти десять лет назад. Раньше о них ничего нельзя было узнать.

В действительности, эти захоронения выступают безмолвным свидетелем жестокости, проявленной некоторыми американскими воинами во Второй мировой войне: « Как стало известно уже после войны, 443 американских солдата (198 их них афроамериканцы), были приговорены к смертной казни за преступления, совершённые на европейском континенте», утверждает журналист, историк, автор блога «Это война!» Хесус Эрнандес (Jesús Hernández), в своём известном произведении «100 тайных историй Второй мировой войны». Среди них немногим более девяти десятков солдат были казнены через повешение. Это небольшое число солдат, которые совершали зверства во время операции освобождения, если сравнивать с общим числом ее участников — более 11 миллионов, по данным, представленным Дэвидом Джорданом (David Jordan) и Эндрю Уэстом (Andrew West) в «Атласе Второй мировой войны».

Высадка в Нормандии (День «Д»)

Началом участия американских войск в войне в Европе стала Высадка в Нормандии, операция, благодаря которой север Франции стал пропускным пунктом для американских войск. В тот день, некоторые высадившиеся десантники, одержимые ненавистью, зверски расправились с немецкими солдатами, занимающими оборону берега. Большая часть высадившихся вели себя сдержанно, однако «были отмечены случаи мародёрства, совершенного с особой жестокостью», говорит Энтони Бивор (Antony Beevor) в своём произведении «Высадка в Нормандию (День „Д“). Случай, увиденный офицером военной полиции 101-ой дивизии ВДВ тому пример: » Командир обнаружил труп немецкого офицера — кто-то отрезал ему палец, чтобы украсть обручальное кольцо».

В день высадки пришлось наблюдать за убийством десятков немецких солдат, сдавшихся в плен союзникам. Некоторых пронзали штыками несколько раз, просто чтобы проверить насколько остро они были заточены.

Жестокость отдельно взятых десантников поражала самих сослуживцев. Один из бойцов, чьи воспоминания попали в «Высадку в Нормандии», рассказал, что спросил у сослуживца, почему его перчатки не жёлтые, а красные. «Я спросил его, где он нашёл такие красные перчатки. Он же, пошарив по карманам брюк, достал связку ушей, пришитых на старый шнурок от ботинка. Он резал их всю ночь». Однако, большинство авторов сходятся в том, что такие действия были больше редкостью. Один военный наставник в свое время дал этому хорошее объяснение: «эти ребята сошли с ума».

Об изнасилованиях

Помимо актов жестокости, совершённых при высадке в Нормандию, движение войск с севера Франции на Берлин по началу не было отмечено стольким насилием и непристойным поведением в отношении женского населения. Как утверждает фельдмаршал Эдвин Брэмалл (Edwin Bramall), в то время бывший лейтенантом, бойцы «в разы чаще думали о вкусной пище и теплой постели, чем о женщинах», но со временем потребность в интимных связях всё больше нарастала. Как отмечает историк Макс Хастингс (MaxHastings) в книге «Армагеддон. Поражение Германии , 1944-45 годы», «когда солдаты находились вдалеке от фронта, женщины и алкоголь становились верными спутниками для многих».

Власти вынуждены были установить строгую дисциплину в рядах солдат, ошибочно считавших, что француженки склонны вступать в половую связь с «освободителями». По словам автора, самые сообразительные ухитрялись удовлетворять свои потребности в борделях в обход всех правил, хотя немногие на это шли — такой проступок официально преследовался законом. «Они (законы) не стали препятствием для солдат Третьей американской армии: на тысячу бойцов в месяц приходилось в среднем 12,41 случаев заболеваний, передающихся половым путём. Не столь большая цифра, по сравнению с 54,6 случаями на 1000 канадцев», уточняет источник.

С таким подходом, проявление самых низких инстинктов, совершение солдатами грабежей, краж и изнасилований, оставалось вопросом времени. Частые случаи изнасилования послужили сигналом для американских высокопоставленных военных (не склонным поучать свои войска) прекратить эти жестокие действия. «Порядка 17 000 женщин подверглись изнасилованиям со стороны американских солдат на протяжении войны», — говорит Фернандо Пас (Fernando Paz) в своей работе « Нюрнберг . Суд над нацизмом». Данная практика преследовалась главнoкомандующим Дуайтом Эйзенхауэром (Dwight Eisenhower). Именно он ввёл смертную казнь для осуждённых в изнасилованиях. Эйзенхауэр призвал участвовать в судебных процессах Джона Вудза (John C.Woods), исполнителя смертных приговоров для «звёздно-полосатых» в Европе. При этом, большинство обвинений американским военным, почти половина из которых — афроамериканским (представленным в армии в меньшинстве), было предъявлено в последние месяцы войны.

«Это многое говорит о применении закона в 1944-1945 годах. Более 40 смертных приговоров из 100 были вынесены чернокожим солдатам, несмотря на их небольшое присутствие в рядах армии США», — уточняет Хастингс.

В своей работе «После Рейха. Преступление и наказание в послевоенное время в Германии», историк Джайлз Макдоно (Giles Macdonogh) утверждает, что: «обвинения в изнасилованиях, представленные против солдат США, увеличились с 18 в январе 1945 до 31 в феврале, достигнув 402 обвинений в марте и 501 в апреле, уже после сокрушения военного противостояния ». По мнению Макдоно, с наступление мира количество изнасилований сократилось до 349 случаев в последующие месяцы: «от одной четверти до половины обвинений были рассмотрены в суде, от трети до половины виновников были приговорены к тюремному заключению». При всём этом, в сравнении с союзниками, против американских военных было выдвинуто больше всего обвинений.

Почему же количество осуждённых американских солдат было столь незначительным? Многие историки склонны объяснять это несколькими факторами. Во-первых, попустительством власти. Во-вторых, тем, что зачастую интимная связь была добровольной. «Молодые немки могли переспать с солдатами за еду или сигареты. За ними не носились с цветами, лучшим подарком была корзина с едой. Американцы казались немкам привлекательными — они не испытали тех лишений войны, которые пришлось пережить немцам», и темнокожим солдатам было ещё легче добиться желаемого ввиду их экзотической внешности, считает историк.

Позор для американцев

После казни собственных солдат, американская армия столкнулась с проблемой захоронения этих бойцов, осуждённых за изнасилования и убийства. Решение было найдено после окончания Второй мировой — на территории военного кладбища выделили участок «Е» для захоронения 95 солдат, казнённых через повешение. Здесь же похоронен Эдди Словик (EddieSlovik), американский солдат, отправленный на виселицу за дезертирство. Всех здесь покоящихся объединяет позор, запятнавший их имена.

Среди тех, кто покоится на этом участке кладбища — афроамериканец Ли А. Дэвис, (Lee A/Davis), которому едва исполнилось двадцать лет, на момент казни за изнасилование двух девушек вблизи Уайлтшира в Англии . Его случай примечателен тем, что произошёл вдали от континента. Пригрозив оружием двум девушкам, возвращавшимся из кинотеатра, он приказал им скрыться за деревьями. Одна девушка попыталась сбежать. Солдат убил её парой выстрелов. Другую девушку он изнасиловал, но оставил в живых. Чуть позже она выдвинула против него обвинение, за что преступник был казнён через повешение в декабре 1943 года английским палачом Томасом Пирпоинтом (Tomas Pierrepoint).

Ещё более ужасает случай бойца 191-го танкового батальона США Блейка Мариано (Blake W. Mariano). Двадцатидевятилетний Мариано был отцом троих детей и воевал за свою страну в Африке, Италии и на юге Франции. Несмотря на все эти заслуги, 15 апреля 1945 года он совершил варварский проступок, стоивший ему жизни. Напившись коньяка в баре, он принудил одну двадцатилетнюю девушку по имени Эльфрид вступить с ним в половую связь. 41-летняя Марта, другая жертва Мариано, была убита, когда насильник обнаружил, что у неё шли месячные. Другой убитой им женщине было 54 года. На следующий день началось расследование, завершившееся для преступника повешением.

На участке «Е» только 94 могилы. Двум военнослужащим, Алексу Миранде (Alex. F.Miranda) и Эдди Словику, удалось избежать посмертного позора, их останки были перенесены с печально известного участка «Е». Случай Словика приобрёл широкую известность, он был перезахоронен в Штатах в 1987 году. Власти посчитали его проступок не столь тяжким по сравнению с теми, что совершили его товарищи. «Словик был первым американским солдатом, осуждённым за дезертирство после того, как отряд Объединённой Армии лишил жизни некоего Уильяма Смица (William Smitz) в 1895 году», — говорит Чарльз Гласс (Charles Glass) в книге «Дезертиры: „умалчиваемая история Второй мировой войны“. К несчастью самого Словика, его случай послужил уроком для других солдат, несмотря на массовые бегства, совершаемые в рядах армии.