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На Югре отменили результаты голосования на одном из участков
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На Югре отменили результаты голосования на одном из участков 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мар — РИА Новости. Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа аннулировала результаты голосования на выборах президента РФ на одном из участков в Белоярском районе в связи с нарушением процедуры подсчета голосов, сообщил РИА Новости председатель избиркома Югры Денис Корнеев.
Нарушения были зафиксированы на избирательном участке №35 в селе Полноват Белоярского района. В избирком, по словам собеседника агентства, поступило заявление от наблюдателя, который смотрел видеотрансляцию в интернете, и обнаружил, что на указанном участке имеются нарушения порядка голосования и подсчета голосов. После этого окружная избирательная комиссия назначила проверку, запросив видеоматериалы с участка.
"Несмотря на то, что в действиях участковой избирательной комиссии мы не усматриваем того, что они принимали какие-либо меры к фальсификации (вбросов, движений бюллетеней не было), они нарушили процедуру подсчета голосов и допустили другие нарушения в ходе дня голосования. Мы приняли решение, что невозможно установить достоверно волеизъявление избирателей на этом участке, в связи с чем признали итоги голосования на нем недействительными", — заявил Корнеев.
По его словам, в общей сложности аннулированы были голоса примерно 950 избирателей.
"Это единственный случай в округе, он нас потряс, потому что это грубые все-таки нарушения. Они решили по-своему, судя по всему, произвести подсчет. И видеозапись не дает нам установить, действительно ли были те результаты, которые зафиксированы, или нет. В этом случае закон определяет процедуру, что мы должны сделать — признать их на этом участке недействительными", — добавил председатель избиркома Югры.
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