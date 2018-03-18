В Крыму наладят качество связи с помощью трассы «Таврида» 

Строящаяся автотрасса «Таврида» по маршруту Керчь — Симферополь — Севастополь поможет улучшить качество связи на всем Крымском полуострове, сообщил НСН глава городской администрации Керчи Сергей Бороздин.
«В ходе поступления инвестиций и вложения средств планируется решить определённое количество вопросов, которые являются логичным продолжением строительства дороги», — рассказал мэр Керчи.
Так, было решено построить большое количество базовых станций, чтобы на территории всего полуострова качество связи не вызывало проблем, подчеркнул глава города.
Ранее, НСН сообщала, что строительство автомобильной дороги федерального значения «Тавриды» идет согласно графику, и уже в этом году ожидается открытие главной магистрали Крыма.