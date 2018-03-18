В Крыму наладят качество связи с помощью трассы «Таврида»

Симферополь — Строящаяся автотрасса «Таврида» по маршруту Керчь Севастополь поможет улучшить качество связи на всем Крымском полуострове, сообщил НСН глава городской администрации Керчи Сергей Бороздин

«В ходе поступления инвестиций и вложения средств планируется решить определённое количество вопросов, которые являются логичным продолжением строительства дороги», — рассказал мэр Керчи.

Так, было решено построить большое количество базовых станций, чтобы на территории всего полуострова качество связи не вызывало проблем, подчеркнул глава города.