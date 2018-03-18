В Юрмале проезд на общественном транспорте станет бесплатным

Юрмальская городская дума приняла решение сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для всех жителей города-курорта. Об этом местным журналистам сообщила представитель городского собрания Зане Лейте.