В Юрмале проезд на общественном транспорте станет бесплатным 

Юрмальская городская дума приняла решение сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для всех жителей города-курорта. Об этом местным журналистам сообщила представитель городского собрания Зане Лейте.
Она пояснила: после согласования вопроса с министерством охраны среды и регионального развития бесплатный проезд на общественном транспорте будет введён с 1 июня, однако для этого нужно оформить карту жителя Юрмалы. Сообщается, что для этого достаточно не обязательно регистрации, но и документов о владении здесь недвижимостью.
Как известно, в этом латвийском городе-курорте обосновалось многие деятели культуры и искусства РФ. СМИ сообщают, что жильём тут обзавелись Ольга Будина, Сергей Зверев, Аркадий Укупник, Игорь Крутой, Борис Моисеев, Клара Новикова, Андрей Макаревич, Владимир Винокур, Валерий Сюткин, Александр Масляков, Геннадий Хазанов, Леонид Агутин, Сергей Светлаков, Михаил Ефремов, Лариса Долина, Александр Ширвиндт, Денис Евстигнеев и другие наши «звезды».