На Урале сельский врач заменяет собой целую «оптимизированную» больницу

Челябинской области один пожилой врач лечит весь поселок: на станцию «скорой» в двух часах езды надежды никакой.

В поселке Береговой Челябинской области, где живут порядка 2 тысяч человек, давно уже нет ни больницы, ни скорой… Случись беда — люди бегут за помощью к 80-летнему доктору Борису Бутхерейту.

Земский доктор

Поселок Береговой находится всего в 110 км от Челябинска , но добраться сюда (как, впрочем, и уехать) — непросто: автобус останавливается здесь лишь раз в сутки. Надо съездить в Челябинск — поездка займет день: в 9 утра придется выехать на автобусе, и только через сутки появится возможность вернуться. Выручают, конечно, личный транспорт или редкие попутки…

Все это — особенная проблема для тех, кому надо попасть на прием к врачу: в Береговом больница практически ликвидирована, по будням тут сидит лишь один терапевт предпенсионного возраста. А что делать, когда рабочий день у него закончен, а человек заболел?

— Машины скорой помощи у нас нет. Днем неотложка выезжает, а ночью надо вызывать из района — Касли . Это примерно в 60 км от нас, то есть скорая раньше чем через два часа не приедет. Случалось, пациент оказывался в больнице только спустя 4–5 часов после вызова скорой, — рассказывает Борис Афанасьевич Бутхерейт — бывший главврач местной больницы.

В общем, лечиться в поселке стало почти невозможно. В случае недомогания в первую очередь люди бегут за помощью к сельскому Айболиту (так его и называют) — к Борису Бутхерейту.

Сельская больница, которую возглавлял Бутхерейт, еще стоит, но уже давно пустует// Фото: из личного архива

— Недавно вечером прибежал мужчина и попросил, чтобы я осмотрел его жену — у нее болел живот, — рассказывает «Собеседнику» Бутхерейт. — Оказывается, она уже обращалась с жалобой на боли в животе в районную больницу и записалась к гинекологу. Талончик на прием ей дали — приезжайте, говорят, через неделю. Вы можете себе представить?! У женщины боли, а ей надо неделю ждать приема…

Бутхерейт осмотрел женщину: оказалось, у нее маточное кровотечение. За неделю она могла и умереть. Айболит вызвал скорую, машина приехала на удивление быстро — всего за полчаса. Пациентку удалось спасти.

Только цифры

— Власти закрывают по 353 больницы в год. В 2000 г. в России было 10,7 тыс. больниц, в 2015-м осталось 5,4 тыс., это ниже уровня РСФСР 1932 г.

— Обеспеченность койко-местами соответствует сейчас уровню РСФСР 1960 г.

— Особенно чувствительно оптимизация ударила по селу. С 2000 по 2014 г. количество медучреждений в сельской местности сократилось более чем в 4 раза.

— С 1995 по 2012 г. в России закрыто 8000 ФАПов — фельдшерско-акушерских пунктов.

— Жители 17,5 тыс. российских сел вынуждены ездить до ближайших медучреждений десятки километров. А 879 малых населенных пунктов не прикреплены ни к одному ФАПу или офису врачей общей практики.

По данным Росстата и Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

Мечтал стать астрономом…

Борис Афанасьевич родился в Севастополе в семье военных. После Великой Отечественной войны переехал в Уфу . Там решил поступить в институт.

— Я мечтал стать астрономом, но муж тети, у которых я жил в Уфе, сказал, что могу запросто поступить в авиационный, — рассказывает Бутхерейт. — В принципе мне нравилось авиамоделирование, и я подумал, что это неплохая идея.

Но до приемной комиссии авиационного института Борис так и не дошел: по пути свернул в медицинский вуз и подал документы на лечебное отделение.

Выучился на акушера-гинеколога. Там же, в институте, Бутхерейт познакомился с Марией — будущим офтальмологом, которая вскоре стала его женой.

По распределению молодых врачей отправили в одну башкирскую деревню на три года.

— Быть земским врачом всегда было трудно: помню, когда в той деревне работал, однажды на роды пришлось верхом 30 километров скакать, — вспоминает Борис Афанасьевич.

Вскоре им предложили переехать в Челябинскую область — работать в больнице Снежинска , где жила сестра Бориса. Однако попасть в городок, где расположен ядерный центр, оказалось непросто: пока проверяли документы, семью Бутхерейта временно поселили в Береговом и их с женой определили на работу в местную больницу.

— Там было всего шесть врачей: мы с женой и еще четверо, — рассказывает Борис Афанасьевич. — Мы все проходили курсы повышения квалификации, меняли специализации, получали лицензии… Так что со временем я стал еще и хирургом, и рентгенологом. Мог поработать и за терапевта, хотя терапевт у нас был.

Береговская больница была рассчитана на 40 коек, и они, по словам Бутхерейта, никогда не пустовали. Там, к слову, делали сложнейшие операции на глазах (оперировала супруга Бориса Афанасьевича). Лечиться сюда приезжали из ближайших деревень…

Но случилась перестройка, а потом и нулевые. Местные власти решили, что больница в Береговом по большому счету не нужна. Койко-мест стало меньше, врачи уехали, а больница начала ветшать — ремонтировать ее было не на что.

Борис Афанасьевич ушел на пенсию. А люди все равно идут к нему за помощью.

— Принимать пациентов помогает супруга, — продолжает невеселый рассказ Бутхерейт.

Благо в Береговом хоть аптека пока еще есть, которая работает даже по выходным.

Старость в радость

— Раньше я увлекался рыбалкой, охотой. А как сюда приехал — не мог ни на охоту ходить, ни на рыбалку… Был вечным дежурным: вдруг привезут кого, надо операцию делать, а где я? На рыбалке? Вот и просидел всю жизнь здесь: ни охоты, ни рыбалки, — делится Айболит.

Бориса Афанасьевича трудно назвать стариком: он активно общается в соцсетях, смотрит советские фильмы, скачанные из интернета, балует внуков, правнуков и даже местных ребятишек, которых ежегодно поздравляет с Новым годом, облачаясь в костюм Деда Мороза.

— Дети шутят, мол, я не настоящий и борода у меня приклеенная, — смеется доктор. — Так я им даю потрогать бороду, чтобы убедились — она моя собственная — и поверили, что я самый настоящий Дед Мороз. Люблю дарить людям радость и хорошее настроение.

Да и дел немало: они с супругой занимаются огородом, держат кур и индоуток. Каждые утро и вечер земский доктор выгуливает собаку по кличке Комиссар Рекс и занимается финской ходьбой. К спортивному образу жизни он приучил и местных бабушек: желая оставаться здоровыми и красивыми, они тоже схватились за лыжные палки и регулярно выходят на «проходку». А несколько лет назад Бутхерейт полетал в аэротрубе (сын его свозил). Остался очень доволен.

Перед полетом в аэротрубе — тренировка // Фото: из личного архива

— Я раньше чего только не пробовал! Все так интересно: и сноуборд, и парашют, и аэротруба, — улыбается доктор. — Сейчас возраст уже не тот, но чувствую-то себя отлично. Вот неделю назад с Марией Никитичной отметили 59 лет со дня свадьбы! В следующем году юбилей будет.

Борис Афанасьевич и правда полон сил, его хватает не только на пациентов и домашнее хозяйство, но и на борьбу с бардаком в деревне: Бутхерейт исправно отправляет различные требования властям — в область и в столицу. Претензии у врача разные. Почему в селе мечеть есть, а храма нет? Почему сирену оповещения при пожаре слышно только на двух улицах? И почему бы, в конце концов, не открыть пункт скорой помощи в Береговом, чтобы она могла выезжать на вызовы к жителям и в близлежащие деревни?

Но что касается последнего, надежды на то, что власти пойдут навстречу, увы, нет…

Борьба за выживание

1500 жителей поселка Савинский ( Архангельская обл. ) давно требуют сохранить единственную в селе больницу. Там уже закрыли хирургическое и гинекологическое отделения, сократили ставки взрослого и детского реаниматологов. Сейчас в больнице нет офтальмолога и других узких специалистов. В поселке осталась одна машина скорой помощи. В этой службе работают всего три человека. Один из них — фельдшер, который по закону не может принимать врачебные решения. Обо всем этом они написали Путину. Поможет?

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