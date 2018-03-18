Неофициальные наблюдатели считают избирателей. Зачем — загадка

На Ямале в социальной сети ВКонтакте появилось сообщение от Андрея Бабушкина . Мужчина заявил о том, что он зафиксировал нарушения в ходе избирательного процесса на избирательном участке №504, который находится во второй школе Надыма . При этом горожанин, самостоятельно пожелавший стать наблюдателем, официально в этом качестве нигде не зарегистрирован.

«Я сидел ниже травы, тише воды, понимаю, что нахожусь на птичьих правах. Но главной целью было сосчитать всех пришедших. Извините, не вышло», — пишет житель Надыма.

Зачем мужчина считал избирателей, он не пояснил. Лишь сообщил, что «Екатерина и ещё одна сотрудница УИК стали подходить к другим сотрудницам, которые оформляли избирателей. Они подавали им бумажки-стикеры, и те вписывали с бумажек что-то в журналы с избирателями. Что именно, мне неизвестно, я не видел». Постоянно ловил взгляды всех присутствующих из УИКа на себе с легкой недоговоркой — «мол, иди отсЕдова», — иронизирует Андрей Бабушкин.

Как прокомментировала ситуацию корреспонденту ИА «Север-Пресс» руководитель регионального штаба корпуса «За чисты выборы» Ольга Кучеренко , официальных данных о нарушениях на этом участке нет.

«Сегодня мы с самого утра работаем в ситуационном центре гражданского контроля ЯНАО совместно с общественной палатой и юристами и получаем информационные сообщения от наших наблюдателей о ходе голосования в режиме реального времени. Всего их поступило более 5 тысяч. Мы их отрабатываем. Пока что на участках Ямала все спокойно. Выборы проходят организовано. Никаких нарушений не выявлено», — отметила Ольга Кучеренко.

Она особо подчеркнула, что на этом участке работает официальный наблюдатель от Общественной палаты . По его данным, ситуация на участке спокойная, всё проходит в рамках закона, чему имеются соответствующие фото— и видеоподтверждения.

Специалисты также напоминают, чтобы быть наблюдателем на участке, необходимо пройти ряд процедур по оформлению такого статуса. Считать посетителей избирательного участка никому не возбраняется, но итоги такого подсчета не будут иметь юридической силы.

Напомним, всего на Ямале на выборах президента Российской Федерации открылись 228 избирательных участков. На них работают около 450 наблюдателей, назначенных Общественной палатой ЯНАО и Общественной палатой России. Информацию о соблюдении избирательных прав граждан они направляют в ситуационный центр гражданского контроля на Ямале, где ей дадут правовую оценку.