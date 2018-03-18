«Дол***ные дачники»: депутат Ленобласти Петров ругается из-за плохой явки

Свой разговор депутат начинает с вопроса, почему Ленобласть оказывается внизу по явке избирателей.

Рассказывает депутат и о неких звонках из Москвы с претензиями по явке на участок № 822. Речь идет о территориальной избирательной комиссии Сланцевского района Ленинградской области. Ругается Петров на то, что Сланцевский района оказался по явке в самом конце по региону.

Напомним, что Владимир Петров раньше работал в администрации Сланцевского района Ленобласти. Депутат, по всей вероятности, переживает за свой родной район.