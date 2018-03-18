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«Дол***ные дачники»: депутат Ленобласти Петров ругается из-за плохой явки
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«Дол***ные дачники»: депутат Ленобласти Петров ругается из-за плохой явки 

Ivyborg.ru 9 часов назад
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров на своей странице в Facebook опубликовал видео, где отчитывает председателя участковой избирательной комиссии.
Свой разговор депутат начинает с вопроса, почему Ленобласть оказывается внизу по явке избирателей.
Рассказывает депутат и о неких звонках из Москвы с претензиями по явке на участок № 822. Речь идет о территориальной избирательной комиссии Сланцевского района Ленинградской области. Ругается Петров на то, что Сланцевский района оказался по явке в самом конце по региону.
Напомним, что Владимир Петров раньше работал в администрации Сланцевского района Ленобласти. Депутат, по всей вероятности, переживает за свой родной район.
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