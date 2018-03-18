Часть вологжан голосует сегодня в других регионах России

Так, Денис Романенко находится в данный момент в Севастополе . Вологжанин задействован в чрезвычайно важном федеральном проекте — в строительстве трассы «Таврида». Денис — ведущий инженер-геолог, руководитель полевых инженерно-геологических изысканий на 7-8 этапе строительства «Тавриды» ООО «ПИИ „Севзапдорпроект“.

Вот как он описал то, что происходит сегодня в Севастополе:

— Я только на первомайских демонстрациях в детстве видел такое целенаправленное и радостное движение людей. Здесь, кажется, явка будет полной. Участки заполнены, к урнам (они здесь электронные) — очереди. Все очень удобно, красиво и празднично. На входе — нахимовцы в парадной форме. Внутри — очень вежливая, но тщательная охрана Росгвардии. Всем впервые голосующим (по возрасту) вручали довольно хорошие и практичные подарки. На память нам выдали очень, для меня, по крайней мере, ценные и действительно памятные медали в честь годовщины присоединения, даже с удостоверениями! В общем, народ голосует! И на улицах — праздник. Не в плане мероприятий — у людей в глазах праздник. Я считаю, что мне повезло, что сегодня я здесь.