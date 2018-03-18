Запустить поезд от Петербурга до Острова и Пыталово предложил житель Псковской области 

Житель Острова Олег Родионов обратился на сайте Ведерников.рф к врио главы региона Михаилу Ведерникову с просьбой решить вопрос железнодорожного сообщения и запустить рейс от Петербурга до границы с Латвией. «В Псковской области образовалась какая-то транспортная яма! Разработайте альтернативу маршруткам и долгим автобусам. Сейчас добраться из Петербурга до Острова можно только так, по этой горе-трассе е-95 Есть ж/д пути, есть вокзалы в Пскове и Острове, есть пассажиры, сделайте для людей. Помимо экономического, это еще и социально значимый проект. Поезда тут ходили с 1862 года, а это 156 лет, а сейчас все остановилось. Развитые города и страны отказываются от автомобильных перевозок в пользу поездов, а у нас наоборот», — пишет Родионов. Житель Острова отмечает, что автобусы по этой трассе — это долго, некомфортно, небезопасно и вредно, предлагая сделать ежедневные маршруты от Петербурга до границы (Остров, Пыталово) туда и обратно, захватывая все города на этой ветке. «Дайте рекламу, сделайте удобное время, согласуйте акции, расскажите людям. Вы менеджеры, работайте, договаривайтесь с РЖД, проявляйте инициативу, а иначе, вы просто занимаете место, которое предназначено для хороших работников, не будьте вредителями. Подумайте, пожалуйста, над реальными шагами, чтобы вернуть жд сообщение и ответьте. Если среди вас нет того, кто может подумать, скажите, что я могу сделать, чтобы поезда начали нормально ходить», — заключил Родионов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».