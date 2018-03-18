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Оппозиционный адвокат Беньяш пытался блокировать ГАС «Выборы» на Кубани
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Оппозиционный адвокат Беньяш пытался блокировать ГАС «Выборы» на Кубани 

АиФ — Юг 9 часов назад
Фото: АиФ – Юг
Согласно информации избиркома, в ТИК обратился гражданин, который стал требовать удостоверение члена комиссии с правом совещательного голоса вместо зарегистрированного ранее Олега Курбатского. Он предъявил уведомление от одного из кандидатов, выданное на имя Михаила Беньяша и подписанное Евгением Витишко — председателем регионального отделения партии «Яблоко» и доверенным лицом одного из кандидатов в президенты. Также в ТИК поступил отзыв Курбатского от имени Витишко.
«Однако выдать удостоверение не представляется возможным, так как у гражданина отсутствует документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении ТИК Центральная.
«Также информируем вас, о том, что указанный гражданин совершил действия, препятствующие работе ГАС «Выборы», обеспечивающей голосование на территории Центрального внутригородского округа », — информирует председатель ТИК.
На место инцидента был вызван наряд полиции для составления протокола по статье 5.69 КоАП: «Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию избирателей, участников референдума в голосовании».
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