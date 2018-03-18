Марию Кожевникову удивили вологодские фотографы-любители

Актриса Мария Кожевникова призналась, что случайно узнала об акции «Поймай звезду», проходящей в Вологде , и вначале была сильно удивлена тем, сколько человек желает с ней сфотографироваться.

Напомним, 18 марта на счетных участках федерального проекта «Городская среда» вологжанам предлагают попробовать себя в десятке интерактивных программ. Акция «Поймай звезду» — одна из них: жители города должны сделать фотографию с известной в городе персоной, голосующей за общественные пространства. Выбрать можно от 1 до 3 объектов.

«Только на одном участке я сделала 50 фотографий: с подростками, учителями, вологжанами старшего возраста. На выборах президента России я голосовала в Вологде. Уже давно определилась, кому отдам свой голос, изучив все предвыборные программы. Мне, как многодетной матери, конечно, важна стабильность в стране», — отметила Мария Кожевникова.

На 14.30 на выборах президента РФ в Вологде проголосовало больше 50% зарегистрированных избирателей.