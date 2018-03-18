Ещё
Отдала только свой голос: Информация о главвраче, проголосовавшей за своих дочерей, оказалась лживой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отдала только свой голос: Информация о главвраче, проголосовавшей за своих дочерей, оказалась лживой 

Mirmol.ru 9 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Отдала только свой голос: Информация о главвраче, проголосовавшей за своих дочерей, оказалась лживойРаспространяемая в социальных сетях новость, что главный врач столичного Родильного дома №2 Зарема Меджидова проголосовала за своих отсутствующих дочерей оказалась недостоверной.
Главврач роддома №2 Махачкалы проголосовала и за отсутствующих дочерей Корреспонденты «Черновика» продолжают следить за ходом голосования в качестве наблюдателей. Как сообщают наши коллеги, на избирательном участке №3 1005 главный врач столичного роддома №2 проголосовала не только за себя, но и своих двух отсутствующих дочерей. «Главврач Зарема Меджидова проголосовала и за своих дочерей, которые работают также в роддоме, но на избирательном участке отсутствовали» — передают корреспонденты «ЧК». По данным коллег, члены избирательной комиссии проигнорировали этот факт, хотя получали замечания от наблюдателей. В лечебном учреждении, судя по количеству бюллетеней, должны проголосовать 360 человек. A post shared by ЭХО Дагестана. (@echo_dagestana) on Mar 18, 2018 at 3:53am PDT  Как известно, Меджидова отдала только свой голос, но отпустить в урну бюллетень доверила своему малолетнему внуку. Дочери Меджидовой реализовали свое право выбора, проголосовав на избирательных участках.
Mirmol.ru: последние новости
Председатель ЦИК Дагестана прокомментировал ход голосования в республике (видео) В Карабутахкентском районе наблюдается высокая явка избирателей В Дагестане прошел инструктаж общественных наблюдателей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве188
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина280
Путин получил первое поздравление с победой на выборах55
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине33
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение