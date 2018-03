Отдала только свой голос: Информация о главвраче, проголосовавшей за своих дочерей, оказалась лживой 

Отдала только свой голос: Информация о главвраче, проголосовавшей за своих дочерей, оказалась лживойРаспространяемая в социальных сетях новость, что главный врач столичного Родильного дома №2 Зарема Меджидова проголосовала за своих отсутствующих дочерей оказалась недостоверной.

Главврач роддома №2 Махачкалы проголосовала и за отсутствующих дочерей Корреспонденты «Черновика» продолжают следить за ходом голосования в качестве наблюдателей. Как сообщают наши коллеги, на избирательном участке №3 1005 главный врач столичного роддома №2 проголосовала не только за себя, но и своих двух отсутствующих дочерей. «Главврач Зарема Меджидова проголосовала и за своих дочерей, которые работают также в роддоме, но на избирательном участке отсутствовали» — передают корреспонденты «ЧК». По данным коллег, члены избирательной комиссии проигнорировали этот факт, хотя получали замечания от наблюдателей. В лечебном учреждении, судя по количеству бюллетеней, должны проголосовать 360 человек. A post shared by ЭХО Дагестана . (@echo_dagestana) on Mar 18, 2018 at 3:53am PDT Как известно, Меджидова отдала только свой голос, но отпустить в урну бюллетень доверила своему малолетнему внуку. Дочери Меджидовой реализовали свое право выбора, проголосовав на избирательных участках.