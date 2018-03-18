ТРАМП ВЫПУСТИЛ КРОВАВОГО ДЖИНА ИЗ БУТЫЛКИ, ЛОНДОН ВЫХОДИТ НА ТРОПУ ВОЙНЫ, СИ ЦЗИНЬПИН — АБСОЛЮТНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ КИТАЯ

Чиновник, пожелавший остаться неизвестным, рассказал информационному агентству Associated Press , что Трамп уволил Тиллерсона из-за критики его личного решения принять приглашение Ким Чен Ына о встрече. Как ожидается, переговоры на высшем уровне состоятся в мае в демилитаризованной зоне на границе двух корейских государств. Это событие носит исторический характер, поскольку США и КНДР формально до сих пор находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 стороны заключили лишь соглашение о перемирии.

Естественно, Вашингтону нужно как следует подготовиться к этой встрече. От проведения дальнейших ядерных разработок лидера Северной Кореи не останавливают никакие санкции, поэтому американская делегация должна достаточно жёстко отстаивать свою позицию в ходе переговоров, а Рекс Тиллерсон, которого не раз упрекали в излишней мягкости, вряд ли справится с этой задачей. Зато его преемник ястреб Майк Помпеи, возглавляющий сейчас ЦРУ , как нельзя лучше подходит на эту роль. К тому же, как пишет газета The New York Times , подготовкой встречи на высшем уровне занимается не Госдепартамент , а ЦРУ.

«Решение Белого дома использовать разведывательные, а не дипломатические каналы в коммуникации с КНДР свидетельствует о влиянии директора ЦРУ Майка Помпео, которого Трампа на этой неделе выбрал для смены Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря. Оно также отражает снижение роли Госдепартамента в подготовке к самой рискованной за много лет встрече американского президента с лидером другого государства», — говорится в публикации.

К тому же на фоне кадровой текучки в Белом доме Помпео вошёл в число наиболее приближённых к Трамп наряду с дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером . Три или четыре раза в неделю глава ЦРУ проводил для президента персональные разведывательные брифинги, которые затем перетекали в беседу по широкому спектру вопросов.

Если верить информации лидера Радикальной партии Олега Ляшко, ещё до официального объявления о переназначении Помпеи посетил Украину для встречи с президентом Петром Порошенко

«Помпео вообще очень активен в сборе информации. Он глава ЦРУ, у него есть горячая точка на карте, будет ли он доверять ЦРУшникам? Нет, не будет. Он очень долго смеялся над Коллином Пауэллом, который тряс в Совете Безопасности ООН пробирками с якобы химическим веществом из Ирака , причём тогда Помпео был отставным военным и бизнесменом, а не политиком. Он ничего не принимает на веру, а всё проверяет сам», —сказал в интервью изданию Ukraina.ru американист Дмитрий Дробницкий

«Главная задача Помпео — выдавить Россию из Сирии . Трамп победил своих оппонентов благодаря обещанию однозначно разобраться с Ираном, а Россия имеет с ним хорошие отношения, поэтому нужно надавить на Москву, чтобы она полностью поменяла свою политику на Ближнем Востоке, и тогда президент США сможет реализовать свои обещания», — заявил в интервью изданию Ukraina.ru главный редактор портала Terra America Борис Межуев

Однако смена руководства Госдепартамента стала не единственной кадровой перестановкой, произведённой Трампом. Освободившееся кресло в ЦРУ займёт заместитель Помпео — Джина Хаспел. Однако против её назначения категорически выступают международные правозащитные организации. По данным Human Rights Watch, в 2002 году Хаспел руководила штабом ЦРУ в Таиланде , в тайной тюрьме которого пыткам подверглись как минимум два человека, похищенных спецслужбами. После чего она возглавила аппарата Центра по борьбе с терроризмом, курировавшего в ЦРУ программу тайных задержаний. Летом прошлого года Европейский центр по конституционным правам и правам человека направил властям Германии запрос на выдачу ордера на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. Предположительно, речь идёт о Абу Зубайде , которого пытали аж 83 раза в той самой таиландской тюрьме.

Бывший офицер ЦРУ Джон Кирияку, рассказавший о программе пыток, за что получил два года заключения, поделился воспоминаниями о первой женщине, которая может возглавить управление: «Мы называли ее Кровавая Джина. Она всегда и с радостью была готова использовать силу. Да, все знали, что пытки не работают, но Джина и ей подобные люди продолжали, потому что получали от этого удовольствие. Они пытали лишь ради того, чтобы пытать, не для сбора информации».

Политически токсичная ситуация

Не прошло и недели, как Сенат США признал, что никакого вмешательства России в президентские выборы 2016 года не было, а Москву снова обвинили во всех смертных грехах — теперь на Туманном Альбионе.

4 марта на скамейке в парке английского города Солсбери обнаружили бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля , осуждённого на Родине в 2006 году на 13 лет за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлию с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Пострадавших госпитализировали в критическом состоянии.

Не дожидаясь каких-либо результатов расследования, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поспешила объявить виновных: «Основываясь на идентификации этого химического вещества ведущими мировыми экспертами в лаборатории научно-технических оборонных исследований в „Портон-Дауне“, нашем знании о том, что Россия ранее создала это вещество, информации об организации убийств российским государством, и нашим суждением о том, что Россия рассматривает некоторых перебежчиков как законные цели для убийств, британское правительство пришло к выводу, что Россия с большой долей вероятности несёт ответственность за покушение на Сергея и Юлию Скрипаль».

На чём основывается заключение Лондона, непонятно. В соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, то есть России, и предоставить ей доступ к тому веществу, о котором идёт речь. Однако Лондон не сделал этого, а позже выразил готовность предоставить образцы отравляющего вещества Организации по запрещению химического оружия

«Они смогут лишь рассмотреть формулу вещества, распознать, к какой категории оно принадлежит, но они точно не смогут установить, откуда это вещество. Для этого потребуется диалог между РФ и Великобританией, прямой или непрямой, есть множество способов его обеспечить», — заявил представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин

Британская сторона утверждает, что применялось вещество нервно-паралитического действия класса «Новичок», разработанное в конце 1980-х годов при реализации проекта «Фолиант».

В интервью информационному агентству «Интерфакс» заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что никаких программ по разработке вещества под таким названием ни в СССР, ни в России не было. По словам дипломата, сведения о том, что якобы такая программа существовала, распространяют лица, в своё время эмигрировавшие при содействии правительств западных стран, которые теперь активно участвуют в раскручивании истории Скрипалей. По всей видимости, речь идёт о химике Виле Мирзаянове, сбежавшем в 1992 году в США со всеми результатами разработок, после чего российские власти сочли нецелесообразным поставлять это отравляющее вещество на вооружение армии.

Более того, 27 сентября 2017 года специалисты Организации по запрещению химического оружия зафиксировали ликвидацию последнего химического боеприпаса России. Таким образом, Москва полностью уничтожила свой химический арсенал с опережением графика — по плану это должно было произойти в 2020 году.

«На Западе некоторые страны проводили соответствующие разработки, которые они почему-то называли именно так — «Новичок». Можно говорить о Великобритании и США, где такое вещество разрабатывалось, и вполне может быть так, что это вещество могло быть использовано из этих запасов», — сказал Шульгин.

Кстати всего в 13 км от Солсбери находится оборонная лаборатория науки и технологии «Портон-Даун», которая начиная с Первой мировой войны и до окончания холодной войны занималась разработкой нервно-паралитических газов. В 2004 году именно там проводилась экспертиза по отравлению президента Украины Виктора Ющенко . По официальной информации, сейчас в задачи этого учреждения входит утилизация старых образцов химического оружия, не исключено, что среди них был «Новичок».

Без суда и следствия Тереза Мэй обвинила Россию в незаконном использовании силы на территории Соединённого Королевства и объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Посольство России в Великобритании заявило, что температура двусторонних отношений опустилась до отметки минус 23 градуса.

Позже МИД РФ объявил персонами нон грата 23 британских дипломатов, которым предписано покинуть территорию страны в недельный срок, отозвал согласие на открытие генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге из-за диспаритета в количестве консульских учреждений двух стран, а также прекращает работу Британского совета в Российской Федерации в связи с неурегулированностью его статуса. Более того, Москва оставляет за собой право предпринять другие меры в случае дальнейших недружественных шагов Лондона.

Алексей Куприянов. «В предыдущий раз столь массовая высылка была в 1985 году, после бегства советского разведчика Олега Гордиевского: из Лондона отправили 25 человек. Наши ответили гораздо более удачно — из Москвы фактически убрали всех британских дипломатов, знающих русский язык. В результате, когда в СССР начались масштабные перемены, британское посольство оказалось в сложной ситуации», — напомнил научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук

16 марта газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники в британской разведке написала, что нервно-паралитическое вещество могли подбросить в багаж Юлии Скрипаль в её московской квартире накануне вылета в Лондон. Однако специалисты категорически отвергли эту версию, поскольку «Новичок» имеет неприятный запах и начинает действовать незамедлительно. Если бы вещество действительно находилось в чемодане, то за четыре часа полёта скончались бы все пассажиры самолёта.

К тому же, как сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров , неужели российская сторона стала бы устраивать какие-либо провокации за несколько дней до президентских выборов и в преддверии чемпионата мира по футболу. Впрочем член британского парламента Стивен Киннок уже предложил перенести спортивное соревнование на 2019 год и в другую страну. При этом не стоит забывать, что дочь бывшего разведчика, переданного Лондону в рамках обмена четырёх осуждённых за шпионах в пользу США и Великобритании россиян на 10 агентов российских спецслужб, задержанных в США в 2010 году, Юлия является гражданкой РФ.

Тем не менее, на Туманном Альбионе звучит воинственная риторика в адрес Москвы. Министр обороны королевства Гэвин Уильямсон посоветовал России «отойти в сторону и заткнуться». В ответ на это Лавров сказал: «Симпатичный молодой человек, наверное, ему хочется войти в историю громкими заявлениями. Ну, может, образования не хватает».

Мотивы британских властей объяснил посол России в Великобритании Александр Яковенко : «Страна находится в тяжёлом положении в связи с Brexit. Это оказывает сильное влияние на правительство: правительство пытается найти отвлекающие маневры для того, чтобы снять с себя напряжение, и такого рода агрессия и политическая провокация, которую пустили в русло России, очень нужна. (После Brexit Лондон — ред.) теряет рычаги своего политического влияния, значение страны объективно будет падать. Чтобы хоть как-то удержаться, нужно найти свою роль в западном мире, прежде всего, может быть, с таким элементом опоры на безопасность».

Британские политики и дипломаты отклоняют различные предложения российской стороны о прямом сотрудничестве по этой ситуации или при помощи посредников и вместо этого предлагают просто верить на слово. Только вот в памяти ещё свежа история другого главы британского правительства Тони Блэра , который настоял на присоединение страны к военной операции США в Ираке. В 2015 году в интервью ведущему телеканала CNN Фариду Закарии политик признал, что предоставленные разведданные о наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения были ложными, и принёс извинения семьям погибших военных.

Политическая революция по-китайски

17 марта депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя Китая и председателя Центрального военного совета (высшая государственная должность по управлению Вооружёнными силами).

Назначение состоялось в соответствии с внесёнными шестью днями ранее поправками в Конституцию, позволяющими главе государства переизбираться сроком на пять лет неограниченное количество раз, а не дважды как раньше.

В Китае высшие должности в управлении государством, партией и армией занимает одно и то же лицо. До 11 марта временные ограничения были установлены только для должности председателя КНР, а посты генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии и председателя Центрального военного совета можно было занимать сколько угодно. Таким образом, законодательные поправки позволили синхронизировать все три должности.

«Это важная мера по созданию общенациональной руководящей системы, которая позволит товарищу Си Цзиньпину играть роль ядра ЦК КПК и сконцентрировать власть воедино, что положительно отразится на государственной системе управления и в долгосрочной перспективе окажет на неё положительное стабилизирующее воздействие, как и на партийное руководство. Для такой большой державы, как КНР, это не только важно, но и абсолютно целесообразно», — заявил глава комиссии по законодательной работе постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шэнь Чуньяо.

По словам профессора Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексея Маслова, отмена ограничений на срок правления Си Цзиньпина связана с тем, что для реализации задач, заявленных им при вступлении в должность председателя КНР в 2013 году, потребуется не 10 лет, а 15-20.

Ключевое место во внутренней политике занимает стартовавшая в 2012 году масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой понесли наказание около полутора миллионов членов партии, а несколько сотен высокопоставленных чиновников из этого числа приговорены к тюремному заключению — вплоть до пожизненного. Тогда Си Цзиньпин объявил о необходимости уничтожать и «тигров», и «мух», иными словами, крупных коррупционеров в центре и мелких в уездах.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин напомнил, что к приходу нынешнего главы государства в 2013 году уровень коррупции достиг беспрецедентного масштаба: почти любое назначение или повышение по карьерной лестнице продавалось и покупалось, взяточничество охватило армию, семьи крупных чиновников владела бизнес-империей стоимостью в миллиарды долларов, например, у соратников арестованного члена постоянного комитета Политбюро Чжоу Юнкана заморозили активы на сумму $14 млрд

По его словам, преступные группы как правило действуют на уровне уездов или крупных городов и могут даже взять под контроль часть провинции. В основном мафия занимается торговлей людьми, проституцией, незаконной организацией азартных игр, производством контрафакта и контрабанды, рейдерскими захватами.

«Перспектива утраты управляемости и полной разбалансировки системы была вполне реальной. Политика Си позволила восстановить управление страной, ликвидировать наиболее дикие проявления коррупции, создать необходимые элементы контроля и обновить руководство», — отметил эксперт.

Благодаря усилиям председателя КНР удалось добиться процветания: за пять лет объём национальной экономики вырос с 54 трлн юаней до более чем 82 трлн юаней, в прошлом году доход на душу населения увеличился на 7,3% по сравнению с 2016-м, по сравнению с 2013 годом в Пекине в два с половиной раза сократилось количество дней с серьёзным загрязнением воздуха, за счёт чего местные жители смогли отказаться от масок.

О намерении властей вывести борьбу с коррупцией на новый уровень свидетельствует внесение в Конституцию поправки об учреждении нового антикоррупционного органа — Государственного комитета по надзору. До недавнего времени этот вопрос находился в ведении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Таким образом, казнокрадством и взяточничеством теперь будет заниматься государственная, а не партийная структура.