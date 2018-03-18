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Ситуационный центр посетили иностранные наблюдатели
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Ситуационный центр посетили иностранные наблюдатели 

Волга Ньюс 9 часов назад
Первыми центр посетили наблюдатели Мария Херкенхофф (Германия), Стивен Янг (США). Они осмотрели оборудование центра, побеседовали с волонтерами.
"Статус наблюдателя не позволяет давать какие-либо оценочные суждения. Но если судить по мимике, интонации, я думаю, они очень дружественно расположены по отношению ко всему, что происходит на площадке ситуационного центра. Мне кажется, им понравилось, что все организовано масштабно, с привлечением молодежи, а возникшие вопросы оперативно решаются с участковыми комиссиями", — сказала советник губернатора Ирина Скупова.
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