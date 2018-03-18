В Волгограде ветеран проголосовал в день своего 98-летия

"Сегодня глава избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин и представители областной избирательной комиссии посетили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Семеновича Турова. Участник Сталинградской битвы отмечает в воскресенье день рождения, ему исполнилось 98 лет", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что из-за возраста ветерану трудно посетить избирательный участок, поэтому он заранее выразил пожелание проголосовать по месту нахождения. Владимир Туров опустил в урну два бюллетеня, так как в Волгоградской области одновременно с выборами президента проходит референдум о переводе времени в регионе на час вперед.

Владимир Туров родился 18 марта 1920 года в деревне Большой Крупец Выгонического района Брянской области в крестьянской семье девятым ребенком. После окончания Шахтинского горного техникума в Ростовской области 20 июля 1941 года в звании лейтенанта был направлен в 956-й стрелковый полк 299-й стрелковой дивизии командиром стрелкового взвода. В составе 50-й армии оборонял Тулу и Москву . В ночь с 24 на 25 декабря 1941 года первым со своей 2-й стрелковой ротой ворвался с тыла в Калугу . В наступательном бою 23 января 1942 году был тяжело ранен.

После воевал за Калугу и Сталинград. Свою первую медаль «За отвагу» лейтенант Туров получил за рейд в тыл врага. Тогда рота из 280 человек под его командованием до подхода основных сил заняла оборону в Калуге. После Сталинградской битвы воевал на Северо-Кавказском фронте. Победу в войне старший лейтенант Туров встретил в Германии

Фронтовик награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Белоруссии », «За победу над Германией», «За безупречную службу» I степени и множеством юбилейных медалей.

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