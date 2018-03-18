«В наших руках многое»: Илона Броневицкая о выборах

Общественный деятель отметила, что выборы проходят в миролюбивой атмосфере, и призвала всех, кто еще не успел проголосовать, быть едиными в «гражданском состоянии».

Мы все граждане этой страны, мы здесь живем и все-таки

действительно надо уже давно-давно

понимать, что в наших руках многое. Не надо думать, что «от меня ничего не зависит». Зависит!

Что-то зависит. Вспоминайте литературу и примеры тех литературно-поведанных

нам историй, где какая-нибудь

маленькая бабочка могла изменить ход мировой истории

— Илона Броневицая.