«В наших руках многое»: Илона Броневицкая о выборах 

Эстрадная певица, актриса и телерадиоведущая Илона Броневицкая проголосовала в Ленинском районе Московской области.
Общественный деятель отметила, что выборы проходят в миролюбивой атмосфере, и призвала всех, кто еще не успел проголосовать, быть едиными в «гражданском состоянии».
Мы все граждане этой страны, мы здесь живем и все-таки
действительно надо уже давно-давно
понимать, что в наших руках многое. Не надо думать, что «от меня ничего не зависит». Зависит!
Что-то зависит. Вспоминайте литературу и примеры тех литературно-поведанных
нам историй, где какая-нибудь
маленькая бабочка могла изменить ход мировой истории
— Илона Броневицая.
Ранее «360» писал, что свой голос на выборах президента Российской Федерации отдали такие звезды отечественной эстрады, как Валерий Меладзе, Николай Расторгуев, Зара и другие знаменитости.