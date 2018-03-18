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«В наших руках многое»: Илона Броневицкая о выборах
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«В наших руках многое»: Илона Броневицкая о выборах 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Эстрадная певица, актриса и телерадиоведущая Илона Броневицкая проголосовала в Ленинском районе Московской области.
Общественный деятель отметила, что выборы проходят в миролюбивой атмосфере, и призвала всех, кто еще не успел проголосовать, быть едиными в «гражданском состоянии».
Мы все граждане этой страны, мы здесь живем и  все-таки
действительно надо уже  давно-давно
понимать, что в наших руках многое. Не надо думать, что «от меня ничего не зависит». Зависит!
Что-то  зависит. Вспоминайте литературу и примеры тех  литературно-поведанных
нам историй, где  какая-нибудь
маленькая бабочка могла изменить ход мировой истории
— Илона Броневицая.
Ранее «360» писал, что свой голос на выборах президента Российской Федерации отдали такие звезды отечественной эстрады, как Валерий Меладзе, Николай Расторгуев, Зара и другие знаменитости.
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