На выборы в Альметьевске пришла Нюша

Вместе со своим мужем Игорем Сивовым она проголосовала в Доме культуры «Нефтьче». Также 18 марта у Нюши запланирован концерт в городе, сообщает «Татар-информ»

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Центризбирком Республики Татарстан опровергает появившиеся в соцсетях сообщения о многочисленных нарушениях законодательства во время избирательного процесса.

По словам председателя ЦИК региона Мидхата Шагиахметова, в ведомство поступило 14 сообщений, все они носят преимущественно информативный характер.