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На выборы в Альметьевске пришла Нюша
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На выборы в Альметьевске пришла Нюша 

РИА «ФедералПресс» 10 часов назад
Вместе со своим мужем Игорем Сивовым она проголосовала в Доме культуры «Нефтьче». Также 18 марта у Нюши запланирован концерт в городе, сообщает «Татар-информ».
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Центризбирком Республики Татарстан опровергает появившиеся в соцсетях сообщения о многочисленных нарушениях законодательства во время избирательного процесса.
По словам председателя ЦИК региона Мидхата Шагиахметова, в ведомство поступило 14 сообщений, все они носят преимущественно информативный характер.
При этом все сообщения о нарушениях в ходе выборов тщательно проверяются: пока ни одно из них не подтвердилось, пишет «Интерфакс».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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