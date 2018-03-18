Избиратели с ограниченными возможностями голосуют в Саратове и области

В день единого голосования волонтеры проекта «Стабфонд» оказывают помощь маломобильным группам населения на избирательных участках.

Так, 18 марта активисты на избирательном участке № 260 (МУДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова, проспект Строителей, 6/1) оказали помощь Вере Трупяковой, девушке с ограниченными возможностями здоровья.

Участок для голосования, рядом с которым проживает девушка оборудован всеми стандартами комфортной среды. Активисты без труда смогли вызвать сотрудников избирательного участка, которые оказали содействие.

«Студфонд» — проект, оказывающий помощь студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и людям с ограниченными возможностями здоровья. На территории Саратова волонтеры находятся на тех УИКах, где по данным территориальной избирательной комиссии, зарегистрированных наибольшее количество человек с ограниченными возможностями здоровья.

По мнению Веры, создание условий для голосования всех категорий граждан важнейшая задача перед выборами. Люди с ограниченными возможностями здоровья, посещая участковую избирательную комиссию, как и многие другие россияне, испытывают чувство праздника, на некоторых из них проходят концерты, все это радует избирателей. Иметь выбор не только кандидата, но и места для голосования, важнейшее право для граждан, дарованное нам Конституцией Российской Федерации