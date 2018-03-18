Избиратели с ограниченными возможностями голосуют в Саратове и области 

В день единого голосования волонтеры проекта «Стабфонд» оказывают помощь маломобильным группам населения на избирательных участках.
Так, 18 марта активисты на избирательном участке № 260 (МУДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова, проспект Строителей, 6/1) оказали помощь Вере Трупяковой, девушке с ограниченными возможностями здоровья.
Участок для голосования, рядом с которым проживает девушка оборудован всеми стандартами комфортной среды. Активисты без труда смогли вызвать сотрудников избирательного участка, которые оказали содействие.
«Студфонд» — проект, оказывающий помощь студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и людям с ограниченными возможностями здоровья. На территории Саратова волонтеры находятся на тех УИКах, где по данным территориальной избирательной комиссии, зарегистрированных наибольшее количество человек с ограниченными возможностями здоровья.
По мнению Веры, создание условий для голосования всех категорий граждан важнейшая задача перед выборами. Люди с ограниченными возможностями здоровья, посещая участковую избирательную комиссию, как и многие другие россияне, испытывают чувство праздника, на некоторых из них проходят концерты, все это радует избирателей. Иметь выбор не только кандидата, но и места для голосования, важнейшее право для граждан, дарованное нам Конституцией Российской Федерации.
«Создание условий для комфортного волеизъявления граждан бесспорно важный этап подготовки выборов. Напомню, «Молодая Гвардия Единой России» проводила мониторинг избирательных участков на предмет доступности критериям доступной среды. По результатам этой проверки порядка 900 УИКах на территории Саратовской области соответствуют заявленным критериям. В день голосования каждый избиратель с ограничениями по здоровью может выбрать не только кандидата, но и место для голосования. Благодаря чуткости волонтеров «СтудФонда» и сотрудников избирательной комиссии, каждый голосующий может исполнить свой гражданский долг», — поделился мнением Артем Петров, руководитель Саратовского городского отделения «Молодой Гвардии Единой России».