На Ямале волонтёры встречают на парковке и сопровождают до урн и обратно

Для северян с особенностями здоровья все избирательные участки сделали доступными добровольцы и спецсредства.

Например, в Надыме все 30 избирательных участков приспособлены для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый оснащён кнопкой вызова персонала, пандусами или ступенькоходами. Во всех помещениях во время выборов работают минимум два волонтёра. Аналогично организовано в Губкинском.

— Наша задача — помогать инвалидам и всем, кому понадобится поддержка. Это могут быть и люди преклонного возраста, — говорит Игорь Кулинский из Надыма. — Это первые выборы, когда я работаю волонтёром. Нас хорошо проинструктировали, и мы понимаем, что наши действия помогают особенным гражданам реализовать своё конституционное право.

Реализовать своё законное право и исполнить гражданский долг на избирательный участок сегодня отправился председатель общественной организации инвалидов «Созидание» Сергей Попов . В прошлом году он по состоянию здоровья голосовал на дому. На выборах главы государства он оценил, насколько участки удобны для инвалидов. Нажал кнопку вызова персонала — на встречу вышли волонтёры и сопроводили общественника.

— Хорошо, что теперь они в специальных накидках. Но, мне кажется, их нужно сделать более контрастными или яркими, чтобы слабовидящие люди быстрее распознавали добровольцев, — говорит Сергей. — Из минусов я обратил внимание на скользкую входную площадку. Есть, конечно, ещё мелкие недочёты, но они больше касаются самого учреждения, а не участка. Например, здесь нужны поручни. В целом, я не скажу, что получаю негативные отзывы от инвалидов города.

Напомним, что члены комиссий также посещают избирателей, которые по состоянию здоровья не могут прибыть на свои участки, на дому или в стационаре больниц.

Как голосовали пациенты в новоуренгойской больнице, смотрите тут.