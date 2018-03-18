Глава региона Олег Кувшинников контролирует ход избирательной кампании на Вологодчине

Сегодня в Вологодской области , как и по всей стране, проходят выборы президента РФ. Свой гражданский долг выполнил Губернатор области Олег Кувшинников , проголосовал на участке № 271 в Вологодском институте развития образования. К нему глава региона прикрепился в конце февраля, так как зарегистрирован в Череповце , но сегодняшний день проведет на своем рабочем месте в Вологде

Уже к полудню явка на этом избирательном участке превысила 40%, и люди идут активно и с хорошим настроением, пояснила председатель УИКа Олегу Кувшинникову. Сделав свой выбор, опустил бюллетень в одну из двух урн для голосования. Затем пообщался с наблюдателями.

«Я объехал несколько избирательных участков — везде отмечается высокая активность. На каждом участке присутствуют наблюдатели, в области работают даже международные наблюдатели, замечаний не фиксируют — их нет на тех участках, которые я успел посетить. Голосуют и за комфортную городскую среду на счетных участках — я тоже сделал свой выбор за любимые места в Вологде. Я рад, что вологжане все вместе пришли на избирательные участки, чтобы поддержать будущее Вологды, региона и всей страны. Я призываю прийти на избирательные участки всех, кто еще не успел сделать свой выбор и проголосовать за стабильность, за развитие, за будущее, за Россию », — сказал Губернатор области Олег Кувшинников.

В Вологде горожане голосуют на 141 избирательном участке, на 89 счетных участках выбирают три из 25 общественных пространств.

Напомним, всего в регионе в 8.00 начали работу 1000 избирательных участков, 374 из них оснащены комплексами видеонаблюдения и позволяют наблюдать за ходом голосования онлайн. КЭГами оборудованы 76 избирательных участков области. Ход избирательной кампании — под личным контролем главы региона Олега Кувшинникова. Оперативный штаб размещен в Ситуационном центре Правительства области, туда будет поступать вся информация о нарушениях и происшествиях.