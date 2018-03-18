Викторина «Югре — 900!» вызвала интерес у жителей югорской столицы

По состоянию на 16.00 в краеведческой Викторине приняли участие более 22 тысяч человек.

«Думаю, привлечь внимание всех югорчан к грандиозному юбилею — 900-летию первого упоминания о Югре в русских летописях — удалось. В викторине участвуют полными семьями. Приходят все в хорошем настроении, довольные и счастливые, в руках держат заполненные заранее анкеты c надеждой выиграть ценный приз», — отметила cекретарь одной из комиссий по приёмке анкет Мария Кряжева.

Для удобства жителей пункты для сдачи анкет организованы вблизи избирательных участков. Анкеты принимают только 18 марта с 8:00 до 20:00.

«Очень здорово, что в нашем регионе проходит такой краеведческий конкурс. Уверена, что многие югорчане не знают даже самых важных событий, некогда происходящих на этой земле. И для того, чтобы ответить на вопросы, придётся обратиться в различные источники, — рассказала старожил Ханты-Мансийска, заслуженный работник культуры Российской Федерации и почетный гражданин Югры Мария Кузьминична Волдина — в анкету включили очень хорошие вопросы. Признаюсь, даже мне пришлось открыть энциклопедию и проверить некоторые факты».

«Мне о викторине мама рассказала и конечно, я решил участвовать. Во-первых, призы можно выиграть. Во-вторых, пока мы всей семьёй отвечали на вопросы, узнали много интересного из истории нашего края. Хочется поблагодарить организаторов за такую инициативу по приобщению к истории югорской земли всех, кто здесь живет», — отметил юный горожанин Марсель

Напомним, шансы на победу есть у всех! Участвовать в Викторине может каждый гражданин Российской Федерации, включая детей старше 6-ти лет. У всех, кто правильно ответит на вопросы анкеты, появляется возможность получить один из множества ценных подарков. Организаторы приготовили для жителей Ханты-Мансийского автономного округа 900 тысяч подарков, среди которых 30 квартир, 30 автомобилей, 30 путевок на 2 персоны на лучшие курорты России, 9000 ценных призов и памятные сувениры.

Победители будут определены 24 марта 2018 года.