Почти полмиллиона человек решили испытать судьбу в викторине «Югре — 900!»

Очередь … в автобус

Возможно, новый возраст Югры — 900 лет с момента первого упоминания в древних летописях — не так бы взволновал жителей округа, если бы не историко-краеведческая викторина. Конечно, большое количество ценных подарков, среди которых — квартиры и машины, сыграло значительную роль во всплеске интереса, но многие люди, заполнившие и сдавшие анкеты, говорили, что сделали это не ради призов, а чтобы стать участниками грандиозного исторического праздника — 900-летия Ханты-Мансийского округа.

«Викторина стала историческим событием и ярким началом юбилейного года. Нам поверило почти полмиллиона югорчан, которые потратили свое время на то, чтобы почитать историю, найти ответы на вопросы, прийти на пункт приема анкет. Этот день стал двойным праздником для людей, когда они отдавали гражданский долг и параллельно сдавали анкеты», — считает руководитель рабочей группы мероприятия, директор «Центра „Открытый регион“ Оксана Макеева.

Пункты приема организаторы для удобства открыли около избирательных участков. Один из таких пунктов расположился в автобусе. Будто в час пик, он был заполнен людьми, даже образовалась небольшая очередь — столько желающих было сдать анкеты.

»Мы в округе живем с 1981 года, а ведь историю родного края обычно изучают в школе, поэтому, признаюсь, знаю не так много о том, что было до 1980-х годов. Подошла ради любопытства, посмотреть вопросы, вдруг на какие отвечу, а девушка-волонтер мне говорит: поучаствуйте, я вам помогу. Она все статьи по истории, подготовленные к викторине, нашла в интернете. Приятно так, все доброжелательно настроены, с праздничным настроением, друг другу удачи желали!» — поделилась впечатлениями жительница Ханты-Мансийска Людмила Васильевна.

Как определят счастливчиков?

«Мы разработали целую технологию, выработали систему. В организации пунктов приема анкет приняли участие около трех тысяч человек по всему округу. И сегодня они продолжают работу, без сна и отдыха», — рассказала Оксана Макеева.

22 марта обработают все анкеты, опубликуют имена (номера) победителей, правильно ответивших на все 10 вопросов. Каждый из победителей может направить запрос в «Центр „Открытый регион“ и по электронной почте получить диплом.

В этот же день на сайте myopenugra.ru появится расписание онлайн трансляций самого важного — порядка определения обладателей ценных призов и список подарков по каждому муниципалитету. Более 200 общественников, представителей 35 организаций будут наблюдать за этим процессом.

Талоны с номерами победителей поместят в большой барабан, из которого ребенок достанет счастливые билеты. Так определится судьба 31 квартиры, 32 автомобилей, 30 путевок на курорты и тысячи других подарков.

»Акцент мы будем делать на том, чтобы люди представили свои проекты в каждом муниципальном образовании. У каждого — своя история, богатая и уникальная. Хочется собрать ее по крупицам, чтобы это помогло нашим историкам в создании академической истории Югры», — подвела итог руководитель Центра.