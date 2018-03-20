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Более 80 тысяч сургутян поучаствовали в викторине «Югре-900»
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Более 80 тысяч сургутян поучаствовали в викторине «Югре-900» 

АиФ Югра 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
В самой массовой краеведческая викторине региона «Югре-900» приняли участие почти полмиллиона человек. Отличились сургутяне — число анкет, зарегистрированных в муниципалитете, составило 87 тысяч.
Как сообщает ugra-news, окончательная цифра участников пока неизвестна. Волонтеры ведут подсчет анкет. Отметим, что викторина заинтересовала многих югорчан. В пунктах приема выстраивались большие очереди, а бланки не успевали печатать.
По словам председателя оргкомитета, члена Общественной палаты Югры Яков Черняк, округ движется в правильном направлении, реализуя такие проекты. Черняк лично посетил более 40 пунктов приема анкет в Сургуте.
«Безусловно, интерес у людей огромный, иногда даже ажиотажный. Волонтеры в пунктах приема это ощущали — где-то было больше людей, где-то меньше», — член Общественной палаты.
Счастливчиков объявят одновременно на пяти площадках в Ханты-Мансийске. Мероприятие будут транслировать 24 марта в прямом эфире на сайте портала «Открытый регион». 22 марта, когда все анкеты будут обработаны, организаторы скажут точное время онлайн-трансляций. Информацию разместят так же на сайте myopenugra.ru.
Так, более 3 тысяч человек по всей Югре станут обладателями подарков. Подчеркнем, что у каждого населенного пункта — отдельный призовой фонд. У Сургута он самый большой — 11 новых квартир, две машины, путевки на курорты России и более 800 других ценных подарков.
АиФ Югра: последние новости
7500 членов избирательных комиссий работали на выборах президента в Югре Удивительный Белоярский. Феномен города на окраине Югры Югорчанка стала участницей проекта «Лица России. XXI век»
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