Более 80 тысяч сургутян поучаствовали в викторине «Югре-900»

В самой массовой краеведческая викторине региона «Югре-900» приняли участие почти полмиллиона человек. Отличились сургутяне — число анкет, зарегистрированных в муниципалитете, составило 87 тысяч.

Как сообщает ugra-news, окончательная цифра участников пока неизвестна. Волонтеры ведут подсчет анкет. Отметим, что викторина заинтересовала многих югорчан. В пунктах приема выстраивались большие очереди, а бланки не успевали печатать.

По словам председателя оргкомитета, члена Общественной палаты Югры Яков Черняк, округ движется в правильном направлении, реализуя такие проекты. Черняк лично посетил более 40 пунктов приема анкет в Сургуте

«Безусловно, интерес у людей огромный, иногда даже ажиотажный. Волонтеры в пунктах приема это ощущали — где-то было больше людей, где-то меньше», — член Общественной палаты

Счастливчиков объявят одновременно на пяти площадках в Ханты-Мансийске . Мероприятие будут транслировать 24 марта в прямом эфире на сайте портала «Открытый регион». 22 марта, когда все анкеты будут обработаны, организаторы скажут точное время онлайн-трансляций. Информацию разместят так же на сайте myopenugra.ru.