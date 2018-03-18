Либерал-демократы пожаловались на испорченную агитпродукцию 

Представители ЛДПР обратились в территориальную избирательную комиссию Нового Уренгоя с жалобой на то, что их агитационную продукцию кто-то испортил.
Подобное обращение от либерал-демократов уже было в эту кампанию, рассказала председатель ТИК Нового Уренгоя Оксана Федорив на ВКС, который провел глава ямальского Избиркома Андрей Гиберт. Достоверность информации об инциденте попросил прокомментировать Вячеслав Ситник, член совета Ассоциации по защите избирательных прав граждан РФ «Гражданский контроль». Сообщение появилось в «Инстаграме».
По первому обращению, как отметила Оксана Федорив, материалы переданы в полицию. Сегодня поступил аналогичный сигнал. Представители ТИК подготовили ответ, материал приобщат к тому, что уже есть в правоохранительных органах.
На связь с Салехардом также выходили руководители ТИК в Лабытнанги, Ноябрьске, Ямальском, Тазовском и Шурышкарском районах. Везде отмечали хорошую явку. В Лабытнанги в первой половине дня и вовсе был аншлаг.
Федеральный эксперт поинтересовался, на всех ли участках работают наблюдатели от региональной и рос-сийской Общественных палат, и не мешают ли другие мероприятия в зданиях, где расположены УИК, процессу голосования.
Отмечено, что общественники работают повсеместно, мероприятия также не приносят неудобств.