Ещё
Либерал-демократы пожаловались на испорченную агитпродукцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Либерал-демократы пожаловались на испорченную агитпродукцию 

Красный Север 10 часов назад
Фото: Красный Север
Представители ЛДПР обратились в территориальную избирательную комиссию Нового Уренгоя с жалобой на то, что их агитационную продукцию кто-то испортил.
Подобное обращение от либерал-демократов уже было в эту кампанию, рассказала председатель ТИК Нового Уренгоя Оксана Федорив на ВКС, который провел глава ямальского Избиркома Андрей Гиберт. Достоверность информации об инциденте попросил прокомментировать Вячеслав Ситник, член совета Ассоциации по защите избирательных прав граждан РФ «Гражданский контроль». Сообщение появилось в «Инстаграме».
По первому обращению, как отметила Оксана Федорив, материалы переданы в полицию. Сегодня поступил аналогичный сигнал. Представители ТИК подготовили ответ, материал приобщат к тому, что уже есть в правоохранительных органах.
На связь с Салехардом также выходили руководители ТИК в Лабытнанги, Ноябрьске, Ямальском, Тазовском и Шурышкарском районах. Везде отмечали хорошую явку. В Лабытнанги в первой половине дня и вовсе был аншлаг.
Федеральный эксперт поинтересовался, на всех ли участках работают наблюдатели от региональной и рос-сийской Общественных палат, и не мешают ли другие мероприятия в зданиях, где расположены УИК, процессу голосования.
Отмечено, что общественники работают повсеместно, мероприятия также не приносят неудобств.
Красный Север: последние новости
Медиапространство Ямала формируют в Ноябрьске ЛУКОЙЛ продолжит обустраивать ямальские поселки У молодёжи Ноябрьска осталось два часа, чтобы взять флаер на пати с Дюшей Метелкиным и актёром из «Физрука»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве191
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина280
Путин получил первое поздравление с победой на выборах57
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине33
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение