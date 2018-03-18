Либерал-демократы пожаловались на испорченную агитпродукцию

Представители ЛДПР обратились в территориальную избирательную комиссию Нового Уренгоя с жалобой на то, что их агитационную продукцию кто-то испортил.

Подобное обращение от либерал-демократов уже было в эту кампанию, рассказала председатель ТИК Нового Уренгоя Оксана Федорив на ВКС, который провел глава ямальского Избиркома Андрей Гиберт . Достоверность информации об инциденте попросил прокомментировать Вячеслав Ситник , член совета Ассоциации по защите избирательных прав граждан РФ «Гражданский контроль». Сообщение появилось в «Инстаграме».

По первому обращению, как отметила Оксана Федорив, материалы переданы в полицию. Сегодня поступил аналогичный сигнал. Представители ТИК подготовили ответ, материал приобщат к тому, что уже есть в правоохранительных органах

На связь с Салехардом также выходили руководители ТИК в Лабытнанги , Ноябрьске, Ямальском, Тазовском и Шурышкарском районах. Везде отмечали хорошую явку. В Лабытнанги в первой половине дня и вовсе был аншлаг.

Федеральный эксперт поинтересовался, на всех ли участках работают наблюдатели от региональной и рос-сийской Общественных палат, и не мешают ли другие мероприятия в зданиях, где расположены УИК, процессу голосования.

Отмечено, что общественники работают повсеместно, мероприятия также не приносят неудобств.