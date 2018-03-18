В Ханты-Мансийске работает новый избирательный участок— старший в Югре по порядковому номеру

Избирательный участок №710 расположен в здании средней общеобразовательной школы №4 по улице Анны Коньковой.

Открытый осенью прошлого года, он стал новым местом, где голосуют жители микрорайона «Иртыш», проживающие по улицам: Анны Коньковой, Георгия Величко, Рыбацкая, Самаровская, и часть домов по улицам: Зеленодольская и Объездная.

«Всего списочный состав избирателей на нашем участке предполагает 1320 человек. Из них 294 — те, кто подал заявление для голосования по месту нахождения. Горожане голосуют очень активно, люди приходят семьями в прекрасном настроении. Большинство из них –жители новостроек микрорайона «Иртыш», и участок возле дома для них очень удобен. Мы же в свою очередь постарались сделать все необходимое для того, чтобы горожанам было комфортно выполнить свой гражданский долг. Помощь и поддержку в этом оказали руководство и коллектив образовательной организации», — прокомментировала председатель участковой избирательной комиссии Марина Сажаева.

Она подчеркнула, что особенностью избирательной кампании 2018 года является участие хантымансийцев, которые ранее не приходили на выборы: «Сегодня много избирателей, которые голосуют впервые. И это не только те, кто недавно достиг совершеннолетия. Среди них, зрелые горожане, например, мужчина в возрасте 31 года, который впервые в жизни принимал участие в выборах. Ранее он не считал нужным активно проявлять свою гражданскую позицию».

Отметим, что УИК технически укомплектован в соответствии со всеми требованиями — в достаточном количестве и кабин для голосования, и урн для бюллетеней. Так же сотрудники избирательного участка готовы выехать на дом к тем, кто по тем или иным причинам не может прийти самостоятельно. Здесь работают 11 членов участковой избирательной комиссии. Так же, как и на остальных участках, дополнительно дежурство несут медицинские сотрудники и полицейские.

«Впервые голосовали на этом участке. Все очень хорошо организовано — без очередей, очень быстро получили бюллетени, нигде не стояли, никто нас не задержал! Все очень понравилось», — делится своими впечатлениями жительница улицы Зеленодольская Нина Викторовна.

Другая жительница новостроек — Валентина Ивановна, отметила близость избирательного участка к дому: «Мы живем в этом районе около года, и очень рады, что далеко не пришлось идти — школа практически у нас во дворе, все очень удобно, много места. Организована интересная программа для всей семьи. Пока взрослые голосовали, дети резвились на улице».

Напомним, что школа №4 также стала одной из площадок, где проводится XV городской фестиваль хлеба. В стенах учреждения работает выставка фотоснимков старшеклассников «Его величество — Хлеб!». Все желающие могут принять участие в активностях, спортивных играх во дворе школы, в том числе в турнире по хоккею в валенках.