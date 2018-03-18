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Нижегородец прилетел голосовать на дельтаплане
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Нижегородец прилетел голосовать на дельтаплане 

BFM.RU 10 часов назад
Житель Дивеевского района Александр Вихорев прибыл на избирательный участок в соседнем, Арзамасском районе, на дельтаплане, сообщил РИА Новости руководитель Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов.
Предварительно он написал заявление о включении его в список избирателей на другом участке — не по месту официальной регистрации, а там, где он фактически будет находиться.
«Вылетел из Дивеево, приземлился в поселке Сельхозтехника Арзамасского района и отправился голосовать», — рассказал Семенов.
В день выборов президента 18 марта на территории Нижегородской области открылись 2225 избирательных участков.
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