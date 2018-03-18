Нижегородец прилетел голосовать на дельтаплане

Предварительно он написал заявление о включении его в список избирателей на другом участке — не по месту официальной регистрации, а там, где он фактически будет находиться.

«Вылетел из Дивеево, приземлился в поселке Сельхозтехника Арзамасского района и отправился голосовать», — рассказал Семенов.

В день выборов президента 18 марта на территории Нижегородской области открылись 2225 избирательных участков.