Нижегородец прилетел голосовать на дельтаплане 

Житель Дивеевского района Александр Вихорев прибыл на избирательный участок в соседнем, Арзамасском районе, на дельтаплане, сообщил РИА Новости руководитель Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов.
Предварительно он написал заявление о включении его в список избирателей на другом участке — не по месту официальной регистрации, а там, где он фактически будет находиться.
«Вылетел из Дивеево, приземлился в поселке Сельхозтехника Арзамасского района и отправился голосовать», — рассказал Семенов.
В день выборов президента 18 марта на территории Нижегородской области открылись 2225 избирательных участков.