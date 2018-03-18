«Иностранные наблюдатели настроены признать президентские выборы в России легитимными»

«Я объехал уже четыре участка и могу сказать, что на русских выборах есть вещи, которые похожи на то, что есть в Бразилии : как организовано, как сделано. Электронная система, которую вы ввели, очень похожа на бразильскую.

В Бразилии люди полностью голосуют электронным образом, а в России все-таки частично избиратели делают это от руки: ставят галочку и лишь после этого КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней. — Прим. ред.) считывают результаты. Но мне это, как ни странно, понравилось.

На одном из УИКов я провел целый час, и мне удалось увидеть довольно много молодежи. И это очень похоже на Бразилию — молодежь у нас также активна и увлечена выборным процессом.

В России, по сравнению с нами, все очень хорошо организовано для людей с ограниченными возможностями. Организованы передвижные избирательные пункты, которые позволяют изъявлять свою гражданскую позицию. В Бразилии такого нет. Однако это важно, так как это еще больше легитимизирует избирательный процесс, так как демонстрирует уверенность, что голосовать может каждый гражданин Российской Федерации.

Как иностранный наблюдатель с проблемами при аккредитации я не столкнулся — все прошло очень хорошо. ЦИК встречал и возил нас на автобусе по участкам, не рандомно, а по программе.

Подозрений на нарушения или двусмысленных и странных вещей на ваших избирательных участках 18 марта я не встретил. Я смотрел внимательно за всем. С моей точки зрения, русские выборы — это хорошо организованный процесс.

Матушка-Россия заботится об иностранных наблюдателях лучшим образом. Все международные наблюдатели, с которыми я встречался, — все настроены на признание легитимности президентских выборов в России.

России сейчас нелегко, так как за рубежом активно и часто нападают на Россию, говорят о ней какие-то вещи в СМИ. Мы же, приехав сюда, видим своими глазами реальную ситуацию, и видим, что все это не так, и что Россия — модная, передовая, развитая и открытая страна, готовая к диалогу с западными странами. И это признают все мои коллеги-наблюдатели, с которыми я в России успел контактировать.

В Бразилии голосование — это обязательный процесс для всех граждан страны. Если ты не ходишь и не голосуешь, то ты должен платить штраф в районе одного доллара, и это вынуждает людей приходить на участки и просто бездумно голосовать, лишь бы не платить. В России же такого нет, так как каждый гражданин волен изъявлять свою позицию или же нет. И это делает процесс выборов гораздо более обдуманным процессом. Эту особенность я бы с удовольствием перенес на электоральный процесс в Бразилии».