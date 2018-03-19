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УМВД: выборы в Орловской области прошли спокойно
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Путин призвал запасников на сборы

УМВД: выборы в Орловской области прошли спокойно 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
Грубых нарушений правопорядка и избирательного законодательства, других чрезвычайных происшествий в день проведения выборов не допущено, сообщили в пресс-службе полиции.
Органами внутренних дел региона накануне, 18 марта, провели комплекс организационно-практических мероприятий, направленных на укрепление правопорядка и безопасности.
За организацию охраны общественно порядка отвечал оперативный штаб УМВД, в структуре которого была создана рабочая группа для контроля оперативной обстановки. Личный состав территориальных ОВД работал в усиленном режиме.
В общественных местах для увеличения плотности патрульно-постовых нарядов привлекались курсанты ОрЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова, сотрудники линейного отдела МВД России на ст. Орел, Росгвардии, представители частные охранные организации, народные дружинники.
Всего в день голосования для охраны общественного порядка было привлечено около 2500 человек.
Сообщение УМВД: выборы в Орловской области прошли спокойно появились сначала на РИА 57.
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