УМВД: выборы в Орловской области прошли спокойно

Грубых нарушений правопорядка и избирательного законодательства, других чрезвычайных происшествий в день проведения выборов не допущено, сообщили в пресс-службе полиции.

Органами внутренних дел региона накануне, 18 марта, провели комплекс организационно-практических мероприятий, направленных на укрепление правопорядка и безопасности.

За организацию охраны общественно порядка отвечал оперативный штаб УМВД, в структуре которого была создана рабочая группа для контроля оперативной обстановки. Личный состав территориальных ОВД работал в усиленном режиме.

В общественных местах для увеличения плотности патрульно-постовых нарядов привлекались курсанты ОрЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова, сотрудники линейного отдела МВД России на ст. Орел, Росгвардии, представители частные охранные организации, народные дружинники.

Всего в день голосования для охраны общественного порядка было привлечено около 2500 человек.