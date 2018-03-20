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Спасатели начали буксировку в Мурманск неисправного траулера «Бриз»
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Спасатели начали буксировку в Мурманск неисправного траулера «Бриз» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Вчера вечером спасательное судно «Мурманрыба» начало буксировку в Мурманск рыболовного траулера «Бриз», у которого отказал главный двигатель. На борту траулера находятся 29 человек, пострадавших нет.
— Предположительно, траулер войдет в Кольский залив 21 марта около 8 утра и прибудет в порт Мурманск в 12.00, — сообщили корреспонденту «РГ» в службе наблюдения за флотом Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. — Это время приблизительное, все будет зависеть от погоды.
Трайлер потерял ход 18 марта в восточной части Баренцева моря, в районе Гусиной банки (отмели), на расстоянии около 370 километров от мыса Канин Нос.
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