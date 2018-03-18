На избирательном участке в Париже закончились бюллетени

"Присланные из Москвы бюллетени уже закончились. Поэтому, в соответствии с законодательством, был составлен акт по самостоятельному изготовлению УИК дополнительных бюллетеней", — сказал дипломат.

Он пояснил, что такие бюллетени ничем, кроме внешнего вида, не отличаются от присланных из Москвы.

"Они на обычных листах бумаги, но без марки — ее заменяет печать и две подписи членов УИК", — отметил собеседник агентства.

Студенников добавил, что пока изготовлено две тысячи бюллетеней, но, если потребуется, будет изготовлено и больше.

По данным на 16.00 парижского времени (18.00 мск) в избирательных участках на территории Франции Монако проголосовали более 3,5 тысячи человек.

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