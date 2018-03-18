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На избирательном участке в Париже закончились бюллетени
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На избирательном участке в Париже закончились бюллетени 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Присланные на избирательный участок в Париже из Москвы бюллетени закончились, УИК изготовил ещё две тысячи бюллетеней, сообщил РИА Новости советник-посланник посольства, председатель УИК Артём Студенников.
"Присланные из Москвы бюллетени уже закончились. Поэтому, в соответствии с законодательством, был составлен акт по самостоятельному изготовлению УИК дополнительных бюллетеней", — сказал дипломат.
Он пояснил, что такие бюллетени ничем, кроме внешнего вида, не отличаются от присланных из Москвы.
"Они на обычных листах бумаги, но без марки — ее заменяет печать и две подписи членов УИК", — отметил собеседник агентства.
Студенников добавил, что пока изготовлено две тысячи бюллетеней, но, если потребуется, будет изготовлено и больше.
По данным на 16.00 парижского времени (18.00 мск) в избирательных участках на территории Франции и Монако проголосовали более 3,5 тысячи человек.
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