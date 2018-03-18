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Явка на выборы президента 2018 онлайн: певица Нюша проголосовала вместе с мужем в Татарстане
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Явка на выборы президента 2018 онлайн: певица Нюша проголосовала вместе с мужем в Татарстане 

Федеральное агентство новостей 7 часов назад
Альметьевск, 18 марта. Известная российская певица Нюша (Анна Шурочкина) проголосовала в городе Альметьевск (Татарстан), куда она приехала с концертной программой.
На избирательный участок девушка пришла вместе со своими мужем Игорем Сивовым. Получив бюллетени, супруги зашли в разные кабинки для голосования, заполнили избирательные листы и опустили их в урну для голосования.
«Я рада, что смогла приобщиться к знаменательному для страны событию. Не хочу оставаться в стороне от важных для России мероприятий. Призываю всех исполнить свой гражданский долг», — рассказала Нюша журналистам.
Напомним, что 18 марта в России проходят президентские выборы. Согласно последней информации, явка россиян на выборах президента страны составила 51,9%. Следить за ходом выборов президента России и последними новостями о голосовании можно вместе с нами: ФАН ведет видеотрансляцию на канале YouTube.
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