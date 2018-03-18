Источник: видео, на котором запечатлен вброс бюллетеней в Ростове, снято два года назад

Источник в правоохранительных органах в беседе с корреспондентом 161.ru рассказал о видеозаписи, распространенной сегодня в Сети ростовскими сторонниками Навального. На кадрах съемки якобы запечатлен вброс бюллетеней во время выборов президента России на одном из участков Ростова. Вброс действительно был. Правда, не в этом году. — Видеозапись была сделана в 2016 году во время выборов в Госдуму . Человек, совершивший вброс, уже понес за свое деяние наказание, — рассказал собеседник портала. Ранее председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев сообщил, что серьезных нарушений во время выборов пока не замечено. По данным на 15.00, явка избирателей на Дону превысила 41%. Мы ведем онлайн-трансляцию выборов в Ростове.