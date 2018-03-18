В КЧР пожилые голосуют активнее молодежи

Корреспондент STAV.AIF.RU выяснил, что на выборы президента приходит больше пожилых людей.

«Я пришел голосовать за будущее России и за страну, в которой жить детям и внукам» — говорит один из голосующих на избирательном участке № 24 в Черкесске

Тайное голосование по словам наблюдателей с утра двигается в штатном режиме. Урны для бюллетеней опечатаны, а все происходящее записывается на видео и транслируется онлайн. Большинство голосующих — пенсионеры и пожилые люди. Молодежи почти нет. «Они на выборы рано не ходят», — рассказывает один из избирателей, ожидающие своей очереди.

В целом, участок № 24 вполне можно назвать образцовым: урны опечатаны, наблюдателям и журналистам работать не мешают, а все происходящее записывается на камеру, которая транслирует все в интернет.