Работник дворца культуры «Горбунки» проголосовал в образе ракеты «Сармат»

"Это действительно наш сотрудник, занимающий должность заведующего отделом. (Для изготовления костюма ракеты) он купил два куска поролона толщиной около двух сантиметров, раскрасив их краской из баллончика", — рассказала она.

По словам собеседницы агентства, необычный костюм не помешал избирателю принять участие в голосовании, а другие избиратели с удовольствием фотографировались вместе с ним. «Это создало очень позитивный настрой на избирательным участке», — отметила она.

По данным на 15.00 мск, явка избирателей на выборах президента РФ составляет, по данным регионального избиркома, 43,86% против 41,3% в 2012 году.

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