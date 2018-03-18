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Работник дворца культуры «Горбунки» проголосовал в образе ракеты «Сармат»
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Работник дворца культуры «Горбунки» проголосовал в образе ракеты «Сармат» 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА "Новый День"
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Сотрудник Ломоносовского районного дворца культуры «Горбунки» в Ленинградской области пришел на избирательный участок в костюме, изображающем межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», что не помешало ему проголосовать и создало «очень позитивный настрой» у избирателей, сообщила РИА Новости в воскресенье директор ДК «Горбунки» Елена Андреева.
"Это действительно наш сотрудник, занимающий должность заведующего отделом. (Для изготовления костюма ракеты) он купил два куска поролона толщиной около двух сантиметров, раскрасив их краской из баллончика", — рассказала она.
По словам собеседницы агентства, необычный костюм не помешал избирателю принять участие в голосовании, а другие избиратели с удовольствием фотографировались вместе с ним. «Это создало очень позитивный настрой на избирательным участке», — отметила она.
По данным на 15.00 мск, явка избирателей на выборах президента РФ составляет, по данным регионального избиркома, 43,86% против 41,3% в 2012 году.
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