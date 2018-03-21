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МП «Благоустройство» Самары наказали за плохую уборку ул. Ленинградской
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МП «Благоустройство» Самары наказали за плохую уборку ул. Ленинградской 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Прокуратурой Самарского района Самары внесено представление директору МП г.о. Самара «Благоустройство» Садовникову Е. А. в связи с ненадлежащей организацией уборки снега на пешеходной зоне улицы Ленинградской 5 и 6 февраля 2018 года, сообщает надзорное ведомство.
В ходе прокурорской проверки установлено, что были нарушены Правила благоустройства территории городского округа Самара, согласно которым снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы в виде валов, на тротуарах формирование снежных валов не допускается.
Представление рассмотрено и удовлетворено — за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей начальнику специализированного дорожного участка сделано замечание.
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