МП «Благоустройство» Самары наказали за плохую уборку ул. Ленинградской

Прокуратурой Самарского района Самары внесено представление директору МП г.о. Самара «Благоустройство» Садовникову Е. А. в связи с ненадлежащей организацией уборки снега на пешеходной зоне улицы Ленинградской 5 и 6 февраля 2018 года, сообщает надзорное ведомство.

В ходе прокурорской проверки установлено, что были нарушены Правила благоустройства территории городского округа Самара, согласно которым снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы в виде валов, на тротуарах формирование снежных валов не допускается.

Представление рассмотрено и удовлетворено — за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей начальнику специализированного дорожного участка сделано замечание.