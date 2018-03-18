В Севастополе начали снимать фильм о Крымской весне

СЕВАСТОПОЛЬ , 18 марта. /Корр. ТАСС Андрей Мединский /. Документально-художественный фильм о событиях Крымской весны начали снимать в Севастополе в день подписания договора о принятии Крыма и Севастополя в состав России , этот день в 2018 году является и датой первых в истории российского Севастополя выборов президента. Корреспондент ТАСС пообщался с авторами и будущими участниками картины.

Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией, это произошло после февральского госпереворота в Киеве и последовавших за этим массовых митингов в Севастополе и Крыму. На референдуме за воссоединение в РФ высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя, явка составила 80%. 18 марта 2014 году президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

"Фильм будет посвящен событиям февраля-марта 2014 года. Мы понимаем, что большинство людей, которые принимали участие в референдуме будут 18 марта на избирательных участках — это стопроцентное попадание в нашу целевую аудиторию", — сказал севастопольский кинематографист, автор идеи создания фильма Алексей Крянга.

Для съемок картины рядом со всеми избирательными участками организованы площадки сбора материала. По задумке авторов, первый этап работы над картиной заключается в сборе большого количества интервью очевидцев и участников Крымской весны. Для этого рядом со всеми избирательными участками организованы площадки, где каждый желающий может поделиться своей историей.

Одна история на всех

Для каждого жителя Севастополя Крымская весна — личная история, собственные переживания и эмоции, из которых складывается общая история воссоединения Крыма и Россией. Именно на историях обычных людей будет сделан упор в картине.

На избирательных участках в городе в день выборов работает более 600 волонтеров. Это студенты Севастопольского госуниверситета, которые откликнулись на призыв авторов картины помочь в сборе материала.

"Мы делаем видеоинтервью людей, которые пришли голосовать. Уже записали 23 ролика. Люди рассказывают похожие истории о том, как мечтали жить в России, как переживали из-за неопределенности и как радовались, когда Севастополь стал российским. Меня больше всего поразила одна женщина, которая, пока рассказывала, расплакалась от эмоций", — рассказала ТАСС студентка Севастопольского госуниверситета Александра Мартояс, которая работает в составе группы из трех волонтеров на одном из избирательных участков в центре города.

Подходят к волонтерам поделиться воспоминаниями о событиях Крымской весны не только участники тех событий, но и те, кто приехал в город после воссоединения с Россией. «В детстве я жила в Севастополе, а потом переехала в Калининград . Когда узнали обо всех этих событиях, это была очень большая радость. А теперь я снова живу здесь, переехала после того, как город стал российским», — рассказала Елизавета волонтерам.

По словам Крянги, не обойдется фильм и без тех, кто сыграл ключевые роли в событиях Крымской весны. «Ну вот как можно снять фильм о событиях Русской весны без участия [одного из организаторов референдума о воссоединении Севастополя с Россией] Валерия Медведева ? Именно этот человек на площади Нахимова объявлял результаты референдума и первым поздравил Севастополь с возвращением домой. Таких особых героев проекта будет не мало», — пояснил он.

Выйдет через год Вторым этапом съемок станет экранизация самых интересных историй. «Весь материал будет отсмотрен, отобран, лучшие ролики попадут уже в основу документального фильма. Конечно для полноценного кино мы будем делать уже профессиональные съемки с участием настоящих актеров, но основная креативная концепция будет вокруг живых историй, которые нам расскажут 18 марта», — пояснил Крянга.

По его словам, говорить о премьере фильма пока рано, тем не менее, авторы рассчитывают, что уже через год картина выйдет. «Было бы здорово успеть показать фильм уже в следующем году, к юбилейной 5-й годовщине Русской весны», — говорит Крянга.