Ещё
Губернатор Владимирской области проголосовала вместе с замминистра спорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор Владимирской области проголосовала вместе с замминистра спорта 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова приняла участие в выборах президента, вместе с ней на участке голосовала замминистра спорта РФ Наталья Паршикова, которая находится в командировке во Владимире, сообщает администрация региона.
Орлова и Паршикова проголосовали на избирательном участке № 378 в Доме культуры «Юрьевец» города Владимира.
Отвечая на вопросы журналистов, Светлана Орлова сказала, что пришла на выборы с хорошим настроением: «День сегодня не по-весеннему морозный, но очень солнечный. Как я вижу, на моём участке много желающих проголосовать. Что особенно радует — люди идут на выборы семьями. Будем ждать результатов».
По мнению Паршиковой, выборы президента — «очень важный день для каждого жителя России».
"Сегодня я, как житель Москвы, голосую у вас в связи со служебной необходимостью. Но могу заверить, что и все спортсмены, которые находятся на выезде, также сегодня принимают участие в выборах президента России. Например, наша сборная паралимпийцев в Корее голосует в российской дипмиссии", — подчеркнула замминистра.
Глава администрации Владимира Андрей Шохин провёл гостей по выставке-ярмарке, организованной для жителей микрорайона. На основном стенде в Доме культуры представлены сувениры и блюда из футбольного меню проекта «Владимир — культурная столица чемпионата мира по футболу».
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
ВИДЖЕТ
РИА Новости: последние новости
В Санкт-Петербурге умер политолог Валерий Островский В Дагестане опечатали две урны для бюллетеней из-за информации о вбросах Белых и Маркелов проголосовали на выборах президента в СИЗО "Лефортово"
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве191
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина280
Путин получил первое поздравление с победой на выборах57
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине33
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение