Губернатор Владимирской области проголосовала вместе с замминистра спорта

Орлова и Паршикова проголосовали на избирательном участке № 378 в Доме культуры «Юрьевец» города Владимира.

Отвечая на вопросы журналистов, Светлана Орлова сказала, что пришла на выборы с хорошим настроением: «День сегодня не по-весеннему морозный, но очень солнечный. Как я вижу, на моём участке много желающих проголосовать. Что особенно радует — люди идут на выборы семьями. Будем ждать результатов».

По мнению Паршиковой, выборы президента — «очень важный день для каждого жителя России».

"Сегодня я, как житель Москвы , голосую у вас в связи со служебной необходимостью. Но могу заверить, что и все спортсмены, которые находятся на выезде, также сегодня принимают участие в выборах президента России. Например, наша сборная паралимпийцев в Корее голосует в российской дипмиссии", — подчеркнула замминистра.

Глава администрации Владимира Андрей Шохин провёл гостей по выставке-ярмарке, организованной для жителей микрорайона. На основном стенде в Доме культуры представлены сувениры и блюда из футбольного меню проекта «Владимир — культурная столица чемпионата мира по футболу».

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