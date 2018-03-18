Губернатор Владимирской области проголосовала вместе с замминистра спорта 

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова приняла участие в выборах президента, вместе с ней на участке голосовала замминистра спорта РФ Наталья Паршикова, которая находится в командировке во Владимире, сообщает администрация региона.
Орлова и Паршикова проголосовали на избирательном участке № 378 в Доме культуры «Юрьевец» города Владимира.
Отвечая на вопросы журналистов, Светлана Орлова сказала, что пришла на выборы с хорошим настроением: «День сегодня не по-весеннему морозный, но очень солнечный. Как я вижу, на моём участке много желающих проголосовать. Что особенно радует — люди идут на выборы семьями. Будем ждать результатов».
По мнению Паршиковой, выборы президента — «очень важный день для каждого жителя России».
"Сегодня я, как житель Москвы, голосую у вас в связи со служебной необходимостью. Но могу заверить, что и все спортсмены, которые находятся на выезде, также сегодня принимают участие в выборах президента России. Например, наша сборная паралимпийцев в Корее голосует в российской дипмиссии", — подчеркнула замминистра.
Глава администрации Владимира Андрей Шохин провёл гостей по выставке-ярмарке, организованной для жителей микрорайона. На основном стенде в Доме культуры представлены сувениры и блюда из футбольного меню проекта «Владимир — культурная столица чемпионата мира по футболу».
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