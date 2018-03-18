Собкоры «РГ» узнали, как россияне голосовали за рубежом

Во Франции знаменитый актер и гражданин России Жерар Депардье проголосовал на избирательном участке, организованном в посольстве РФ. Он приехал на бульвар Ланн, где находится наше дипломатическое представительство, на мотороллере. Предъявив российский паспорт и взяв бюллетень, направился к одной из специально оборудованных кабинок, а затем опустил бюллетень в урну для голосования. На выходе из зала корреспондент «РГ» спросил актера о том, с каким чувством он отдал свой голос. «С патриотическим и любви к России», — ответил Депардье.

Избирательный участок во французской столице открылся в воскресенье в 8:00. Уже к этому времени к российскому посольству стали подходить избиратели — сотрудники российских учреждений во Франции, студенты, специалисты разного профиля, работающие на местных фирмах, россиянки, вышедшие замуж за французов. К полудню людской ручеек превратился в большой поток. Такая активность объясняется прежде всего тем огромным значением, которое россияне, проживающие в Париже на постоянной основе или оказавшиеся здесь в командировке, в туристической поездке, уделяют нынешним президентским выборам.

Вильфранш-сюр-Мер, Как рассказал «РГ» председатель избирательной комиссии, советник-посланник посольства РФ во Франции Артем Студенников, в этом году кроме французской столицы избирательные участки открыты в Бордо , Лионе, Байонне, Марселе Страсбурге и в Монте-Карло (княжество Монако ).

— Мы широко информировали людей об организации выборов, задействовали самые разнообразные способы, — сообщил Артем Студенников и уточнил: — Это, конечно, все ресурсы нашего посольства — сайты, Facebook и другие. В предоставлении сведений о выборах нам помогали структуры, имеющие отношение к организациям российских соотечественников, в том числе их Координационный совет. Для людей, которым сложно перемещаться по состоянию здоровья, были предусмотрены выездные бригады. В частности, одна из них выезжала в город Межев во французских Альпах, где проживает 102-летняя баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, получившая российское гражданство в ноябре 2015 года.

В Германии избирательные участки были открыты в посольстве РФ в Берлине, а также в генеральных консульствах в Бонне, Гамбурге, Лейпциге , Мюнхене и Франкфурте-на-Майне

В столице воскресенье выдалось необычно ветреным и холодным для этого времени года. Однако погода не испугала российских граждан, временно проживающих на территории Германии. Очередь к российскому посольству выстроилась огромная — старожилы отмечали, что за последние 20 лет такого не было. Люди приходили целыми семьями, стояли на морозе, выжидая, когда можно будет попасть в один из трех залов посольства, где были размещены избирательные участки. В полдень по Москве с учетом досрочного голосования, которое началось 4 марта, свои голоса уже отдали более 16 тысяч избирателей.

Как заявил журналистам посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев , активность россиян с правом голоса на территории Германии была, на самом деле, высока. «Для сравнения, это вдвое больше, чем на парламентских выборах 2016 года, — отметил Нечаев. — Мы отмечаем высокую гражданскую сознательность».

"Надо сказать, что, когда мы получали соответствующее разрешение, немецкие власти пошли нам во многом навстречу. Здесь и правоохранительные органы , службы безопасности делают все для того, чтобы избирательный процесс прошел на высоком уровне и без эксцессов", — подчеркнул посол, добавив, что никаких нарушений голосования зафиксировано не было. У каждой избирательной урны посольства стояло по нескольку человек от различных групп наблюдателей.

В Греции голосование на выборах президента России проходило при высокой явке, сообщили «РГ» сотрудники российского посольства в Афинах. По решению Центральной избирательной комиссии РФ 18 марта на территории Греции работали три избирательных участка — в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Афинах, Генконсульстве РФ в Салониках , а также в Александруполисе.

В преддверии выборов к проживающим в Греческой Республике соотечественникам обратился посол РФ Андрей Маслов . Призвав россиян голосовать за будущее России, дипломат выразил признательность властям Греции за поддержку в организации электорального процесса. Как рассказали в диппредставительстве РФ, задолго до открытия избирательного участка в Афинах у входа в РЦНК выстроилась длинная очередь российских избирателей. Первый проголосовавший получил памятный подарок — книгу от председателя участковой избирательной комиссии советника-посланника посольства РФ Олега Бредихина.

В прошлые выходные досрочное голосование на выборах президента России в Греции состоялось в городах Ираклион и Ретимно на острове Крит, а также в городах Патры и Волос. При этом в расположенный в центральной Греции Волос приезжали из близлежащих городов — Ларисы и Кардицы. 4 марта досрочное выездное голосование прошло на греческих островах Родос Керкира , а также городах Лутраки и Комотини.

В Италии при дипломатических представительствах и русских культурных центрах был создан 21 избирательный участок для выборов президента России. Кстати, в субботу, 17 марта, в рамках досрочного голосования, свой гражданский долг исполнили россияне, проживающие в Анконе, Бари, Болонье, Вероне , Катании, Местре ( Венеция ), Неаполе , Перудже, Пизе, Реджо-ди-Калабрии, Ренде, Сан-Ремо, Специи, Таджи , Турина и Флоренции . Как сообщил «РГ» консул РФ в Риме Валерий Лысункин, там на участки пришли 549 человек. А в воскресенье голосовали российские граждане в Риме, Милане Генуе и Палермо.

В этом году в итальянской столице впервые работали сразу две избирательные комиссии — при консульстве РФ и при Русском Центре культуры и науки (РЦНК). По состоянию на 12 часов по местному времени, в консульстве проголосовали 614 избирателей. Как отметил Валерий Лысункин, явка в Риме, по сравнению с прошлогодними выборами в Государственную думу оказалась намного выше.

Мумбаи, Ченнаи, Калькутте и В Индии в 8 часов утра по местному времени открылись избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Каждый находящийся на территории страны российский гражданин мог прийти на один из них, будь то в Дели Панаджи , и по предъявлении паспорта РФ или заграничного паспорта получал бюллетень и отдавал свой голос за выбранного кандидата.

Стоит отметить, голосование на избирательном участке в Дели, который организован в здании торгового представительства РФ, проходило динамично и при достаточно высокой явке, без каких-либо происшествий и нарушений. Тем, кто впервые принимал участие в выборах, вручались небольшие памятные сувениры.