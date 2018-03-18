В Ниванкюле 100-процентная явка: два метеоролога станции сделали свой выбор

Досрочно отдали свои голоса избиратели, которые проживают и работают в труднодоступных районах нашей страны. На метеостанцию Ниванкюль в Кольском районе можно добраться только на вертолете. Именно так и доставили сюда урну для голосования.

Первые кадры с воздуха — с борта вертолета Ми-2 компании «Мурманавиа». Из поселка Мурмаши рейс в «отдаленку». По заказу Кольской территориальной избирательной комиссии и с обязательным участием полиции.

Наушники нужны, чтобы меньше слышать рев винтов. В микрофон приходится, буквально, кричать. Летим в Ниванкюль. Это название бывшего поселка в Кольском районе. Примерно в 100 километрах от Мурманска . Сейчас там метеостанция, на которой работают 2 человека и для них организовано досрочное голосование.

Время в пути — чуть больше 40 минут. Можно лететь быстрее, но тогда в салоне будет холоднее. Посадка — на толстый лед водохранилища.

Все население Ниванкюля — 2 сотрудника метеостанции. К ним по тропинке спешат представители участковой избирательной комиссии.

"Конечно, для людей это праздник. Для нас тоже праздник. Они первые голосуют", — говорит председатель участковой избирательной комиссии Кольского района №362 Оксана Нуртдинова.

Голосование в служебном помещении. Михаил Живулин в прошлом военнослужащий. Ольга Микулина — дипломированный метеоролог. Училась в Новосибирске . В Мурманск приехала по направлению. С тех пор трудится исключительно в «отдаленке», но всегда голосует на выборах президента.

"Я думаю, каждый голос чего-то стоит. Я лично ответственно отношусь к выбору", — говорит техник-метеоролог Ольга Микулина.

"Голосовать надо, по-любому", — говорит техник-метеоролог Михаил Живулин.

Жизнь и работа на метеостанции по расписанию. Почти все измерения проводятся автоматически, а люди контролируют процесс. Энергообеспечение — дизель-генератор и дрова. Вахты сотрудники несут по очереди, по 5 суток. Уезжают только в отпуска. Главное, говорят здесь, быть готовым к появлению медведей и волков.

"Сюда-то они не подходят, а на дороге здесь встречали. Около бани пристрелил медведя", — говорит Михаил.

"На оптимизме и романтике. На чем еще держится. Все зависит от человека. Если бы человеку не нравилась такая жизнь, он бы уже давно собрался и уехал", — говорит Ольга.

В день выборов вскроют контейнер для голосования «на большой земле». Вечером 18 марта предварительные результаты в Ниванкюле узнают по радио. Телевидения, Интернета и сотовой связи на метеостанции нет.