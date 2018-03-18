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Срочно: Вэй Фэнхэ, Ли Цзочэн, Мяо Хуа и Чжан Шэнминь утверждены членами ЦВС КНР
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Срочно: Вэй Фэнхэ, Ли Цзочэн, Мяо Хуа и Чжан Шэнминь утверждены членами ЦВС КНР 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 18 марта /Синьхуа/ — По итогам голосования Вэй Фэнхэ, Ли  Цзочэн, Мяо Хуа и Чжан Шэнминь были утверждены членами Центрального
военного совета КНР на 6-м пленарном заседании 1-й сессии ВСНП
13-го созыва. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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