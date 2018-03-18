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Большую часть наблюдателей на выборах-2018 в Приморье составляет молодежь
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Большую часть наблюдателей на выборах-2018 в Приморье составляет молодежь 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Работа общественных наблюдателей в Приморском крае на выборах президента Российской Федерации была высоко оценена федеральным координатором корпуса «За чистые выборы» Владиславом Калининым. По словам эксперта, в этом году стать наблюдателями смогли только самые ответственные и юридически подкованные граждане.
В ходе брифинга в администрации Приморского края Владислав Павлович отметил, что каждый наблюдатель прошел серьезную подготовку ко дню выборов и с уверенностью решает вызникающие проблемы на местах.
«В Приморском крае из восьми жалоб более половины оказались фейковыми т.е. ложными и надуманными. Остальные нарушения носят больше формальный характер и касается информационно-разъяснительной работы избирательной комиссии. Нарушений существенных и критических не обнаружено, жалоб на политически тяжкие деяния также не было», — рассказал Владислав Калинин.
Эксперт также напомнил о работе национального общественного мониторинга, сайт https://nom24.ru/, который позоляет каждому желающему в прямом эфире проверить работу на избирательных участках в любой точке России.
Владислав Павлович отметил, что настроение на участках Приморья очень позитивное. Особенно активное участие в наблюдениях принимает молодежь — по одному лишь корпусу наблюдателей видно огромное количество молодых юристов, экономистов, политологов и т.д., пожелавших собвенноручно повлиять на чистоту выборов президента.
«Моложежь приходит не нулевая, а со знаниями федеральных законов о выбрах, референдумах, о гарантии прав избирателей, и, конечно же, собственной точкой зрения. Мы видим совершенно другое поколение с другим отношением к выборам. Им не все равно, они идут на выборы, чтобы увидеть избирательный процесс изнутри и убедиться в чистоте выборов», — высказал мнение Калинин.
Напомним, проект «За чистые выборы» был организован ассоциацией юристов России в рамках выборов презадента РФ в 2012 году.
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