Большую часть наблюдателей на выборах-2018 в Приморье составляет молодежь

Работа общественных наблюдателей в Приморском крае на выборах президента Российской Федерации была высоко оценена федеральным координатором корпуса «За чистые выборы» Владиславом Калининым. По словам эксперта, в этом году стать наблюдателями смогли только самые ответственные и юридически подкованные граждане.

В ходе брифинга в администрации Приморского края Владислав Павлович отметил, что каждый наблюдатель прошел серьезную подготовку ко дню выборов и с уверенностью решает вызникающие проблемы на местах.

«В Приморском крае из восьми жалоб более половины оказались фейковыми т.е. ложными и надуманными. Остальные нарушения носят больше формальный характер и касается информационно-разъяснительной работы избирательной комиссии. Нарушений существенных и критических не обнаружено, жалоб на политически тяжкие деяния также не было», — рассказал Владислав Калинин.

Эксперт также напомнил о работе национального общественного мониторинга, сайт https://nom24.ru/, который позоляет каждому желающему в прямом эфире проверить работу на избирательных участках в любой точке России

Владислав Павлович отметил, что настроение на участках Приморья очень позитивное. Особенно активное участие в наблюдениях принимает молодежь — по одному лишь корпусу наблюдателей видно огромное количество молодых юристов, экономистов, политологов и т.д., пожелавших собвенноручно повлиять на чистоту выборов президента.

«Моложежь приходит не нулевая, а со знаниями федеральных законов о выбрах, референдумах, о гарантии прав избирателей, и, конечно же, собственной точкой зрения. Мы видим совершенно другое поколение с другим отношением к выборам. Им не все равно, они идут на выборы, чтобы увидеть избирательный процесс изнутри и убедиться в чистоте выборов», — высказал мнение Калинин.

Напомним, проект «За чистые выборы» был организован ассоциацией юристов России в рамках выборов презадента РФ в 2012 году.