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Работы по ремонту малых архитектурных форм планируется провести в Бескудниково до конца апреля
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Работы по ремонту малых архитектурных форм планируется провести в Бескудниково до конца апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
«Месячник благоустройства в Бескудниково стартует 1 апреля и продлится до майских праздников. Уборка коснется придомовых территорий, газонов, скверов. В течение апреля будут отремонтированы малые архитектурные формы в районе, включая заборы и элементы детских и спортивных площадок», — приводятся в сообщении слова замглавы управы Бескудниковского района по ЖКХ и благоустройству Марии Лобановой.
В пресс-службе уточнили, что начать уборку территории планируют с очищения газонов от накопившегося мусора, затем по плану уборка придомовых территорий: очищение фасадов и цоколей жилых домов, промывка витрин магазинов. Кроме того, будут проведены два субботника — 14 и 21 апреля.
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