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Почувствуй себя «зайцем»: ямальцы 18 марта ездят бесплатно
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Почувствуй себя «зайцем»: ямальцы 18 марта ездят бесплатно 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
На Ямале в муниципальном общественном транспорте весь день не потребуют предъявить билет, проездной или оплатить проезд.
Ничего не будет стоить поездка в салехардских автобусах с 8 утра до 8 вечера. Вдобавок к имеющимся маршрутам ввели два дополнительных. Первый свяжет ул. Деповскую и школу №2, второй — микрорайон «Ангальский мыс» и школу № 6. Они будут работать в это же время, сообщается на сайте администрации города.
Не придется платить за проезд пассажирам общественного транспорта в Ноябрьске и Новом Уренгое.
В Лабытнанги 25 добровольцев будут бесплатно подвозить к избирательному участку и обратно тех, кто нуждается в такой помощи. Опознать волонтеров можно по наклейке на лобовом стекле — «Подвезу». Телефон для справок — (34992) 5-35-38. Акцию организовал местный Молодежный центр, говорится на сайте муниципалитета.
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