Почувствуй себя «зайцем»: ямальцы 18 марта ездят бесплатно

На Ямале в муниципальном общественном транспорте весь день не потребуют предъявить билет, проездной или оплатить проезд.

Ничего не будет стоить поездка в салехардских автобусах с 8 утра до 8 вечера. Вдобавок к имеющимся маршрутам ввели два дополнительных. Первый свяжет ул. Деповскую и школу №2, второй — микрорайон «Ангальский мыс» и школу № 6. Они будут работать в это же время, сообщается на сайте администрации города.

Не придется платить за проезд пассажирам общественного транспорта в Ноябрьске и Новом Уренгое.