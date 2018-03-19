МРСК Центра обеспечили электроснабжение более 20 избирательных участков

Задача, поставленная перед энергетиками МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья выполнена. Ни одного серьезного технологического сбоя в работе электросетевого оборудования обеих компаний в этот день зафиксировано не было.

Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения избирательных участков и потребителей в компаниях был разработан перечень организационно-технических мероприятий. С 16 марта во всех филиалах МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья был введен особый режим работы, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. В общей сложности 18 марта на круглосуточном дежурстве в регионах деятельности компаний находились более 23 тысяч работников из числа производственного персонала, а также специалистов административного и управленческого звена. Графики дежурств персонала МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья были составлены с учетом возможности личного голосования на избирательных участках для каждого из специалистов.

Ярославской области сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» обеспечили надежное электроснабжение избирательных участков, работавших на территории региона в день голосования. Технологических нарушений в работе оборудования электросетевой компании зафиксировано не было. Во второй половине дня в городе Ярославле в школе №99, в которой были расположены избирательные участки №60, №61, №62, произошло кратковременное отключение автоматического выключателя на избирательном участке № 61 из-за подключения нерасчетной нагрузки. При этом на двух других участках, расположенных в этом же здании школы, отключений не произошло. Через 5 минут сотрудники УИКа включили сработавший от перегрузки выключатель и восстановили электроснабжение.

Несмотря на то, что нарушение произошло на внутренних сетях школы, на место выехала оперативно-выездная бригада филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго», специалисты которой удостоверились в надежном электроснабжении участка и продолжили дежурство.

Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья будут находиться в режиме повышенной готовности вплоть до момента подписания протоколов на избирательных участках.

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