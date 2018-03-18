Прямой эфир с ЦИК прославил дежурного посольства в Новой Зеландии 

Дежурный посольства в Новой Зеландии вышел в прямой эфир с ЦИК вместо посла Валерия Терещенко, где 18 марта открылись участки для голосования россиян на выборах президента. Тем самым эфир преподнес сюрприз, сообщило РИА «Новости».
Дипломат Терещенко должен был рассказать об открытии участков в этой стране, однако диалог с членом Центризбиркома Василием Лихачевым начал работник посольства. «Коллеги, доброе утро», — поприветствовал он.
В ответ председатель ЦИК Элла Памфилова представилась и попросила на связь Валерия Терещенко. Как сообщает агентство, то ли сигнал запаздывал, то ли собеседник не услышал, но последовал ответ: «Слушаю вас». Василий Лихачев тогда обратился к послу и поинтересовался, как он оценивает сегодняшнюю кампанию.
Валерий Яковлевич, у вас уже почти два часа идет голосование. С вашим опытом — вы были послом во многих странах — как вы оцениваете сегодняшнюю кампанию?
— Василий Лихачев.
Неожиданно тот же самый дежурный ответил ему: «извините, пожалуйста, это дежурный по посольству. Вам нужен Валерий Яковлевич?» — уточнил он. Эта ситуация вызвала улыбки у сотрудников ЦИК и журналистов, подняв им настроение.
Как заметил Лихачев, дежурный по посольству «уже вошел в историю электоральной кампании». Его коллега замглавы ЦИК Николай Булаев пояснил, что это прямой эфир и в этом и заключаются все его «прелести».
Желаемый собеседник вскоре вышел на связь и доложил об открытии трех избирательных участков в Веллингтоне, Окленде и Крайстчерче. Он сообщил, что уже есть первые проголосовавшие. «Обстановка спокойная, деловая», — резюмировал он.
В воскресенье, 18 марта, в России стартовали выборы президента. Первые избирательные участки открылись на самых дальних границах страны ‐ в Чукотском автономном округе и Камчатском крае.