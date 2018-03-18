Прямой эфир с ЦИК прославил дежурного посольства в Новой Зеландии

Дипломат Терещенко должен был рассказать об открытии участков в этой стране, однако диалог с членом Центризбиркома Василием Лихачевым начал работник посольства. «Коллеги, доброе утро», — поприветствовал он.

В ответ председатель ЦИК Элла Памфилова представилась и попросила на связь Валерия Терещенко. Как сообщает агентство, то ли сигнал запаздывал, то ли собеседник не услышал, но последовал ответ: «Слушаю вас». Василий Лихачев тогда обратился к послу и поинтересовался, как он оценивает сегодняшнюю кампанию.

Валерий Яковлевич, у вас уже почти два часа идет голосование. С вашим опытом — вы были послом во многих странах — как вы оцениваете сегодняшнюю кампанию?

— Василий Лихачев.

Неожиданно тот же самый дежурный ответил ему: «извините, пожалуйста, это дежурный по посольству. Вам нужен Валерий Яковлевич?» — уточнил он. Эта ситуация вызвала улыбки у сотрудников ЦИК и журналистов, подняв им настроение.

Как заметил Лихачев, дежурный по посольству «уже вошел в историю электоральной кампании». Его коллега замглавы ЦИК Николай Булаев пояснил, что это прямой эфир и в этом и заключаются все его «прелести».