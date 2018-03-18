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На Кубани открылся избирательный участок для строителей Крымского моста
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На Кубани открылся избирательный участок для строителей Крымского моста 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КРАСНОДАР, 18 марта. /ТАСС/. Участок, на котором в воскресенье смогут проголосовать около 3 тыс. строителей Крымского моста, открылся в 6:00 мск — первым в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в участковой избирательной комиссии.
Желающие проголосовать начали подходить загодя, и сразу после открытия участка уже выдали первые бюллетени.
"Участок на территории вахтового городка открыт специально для рабочих, он полностью оснащен. Планируем, что придет около 3 тыс. человек", — сказал представитель комиссии.
Собеседник уточнил, что голосование проводится с 6:00, так как строители работают вахтами и иначе проголосовать просто не успеют.
По его данным, в состав участковой комиссии вошли 12 человек, пятеро из них — представители строительной организации.
За несколько дней до голосования участок посетил талисман строителей Крымского моста — кот Мостик.
"Кота к нам привозили, и мы его с удовольствием приняли. Первым посетителем участка стал, чтобы, по примете, все было благополучно", — добавил представитель комиссии.
Стройка века
Мост в Крым — самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его длина составляет 19 километров.
Он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун и выходит на крымский берег.
Мост, включающий две трассы для автомобилей и поездов, возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования.
Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.
В начале марта сообщалось, что Крымский мост могут открыть после 9 мая 2018 года. Ранее это планировалось сделать в декабре.
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