В Екатеринбурге пенсионерка скончалась после работы на выборах

Екатеринбурге пенсионерка умерла в день выборов. Женщине стало плохо после подведения итогов голосования, об этом сообщает в понедельник, 19 марта, «АиФ-Урал»

Как сообщили в областном избиркоме, Валентине Хорошениной было 79 лет. Она была членом участковой избирательной комиссии №1439 в Кировском районе Екатеринбурга. Женщине стало плохо в день выборов, 18 марта. Поздним вечером, после закрытия участка и подведения итогов голосования, женщина почувствовала острое недомогание. На скорой ее доставили в больницу, где она и скончалась.