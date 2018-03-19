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В Екатеринбурге пенсионерка скончалась после работы на выборах
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В Екатеринбурге пенсионерка скончалась после работы на выборах 

АиФ Урал 5 часов назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге пенсионерка умерла в день выборов. Женщине стало плохо после подведения итогов голосования, об этом сообщает в понедельник, 19 марта, «АиФ-Урал».
Как сообщили в областном избиркоме, Валентине Хорошениной было 79 лет. Она была членом участковой избирательной комиссии №1439 в Кировском районе Екатеринбурга. Женщине стало плохо в день выборов, 18 марта. Поздним вечером, после закрытия участка и подведения итогов голосования, женщина почувствовала острое недомогание. На скорой ее доставили в больницу, где она и скончалась.
«В нашей памяти Валентина Яковлевна навсегда останется человеком прекрасной души, которая всегда ответственно и со всей серьезностью выполняла порученное ей дело. Избирательная комиссия Свердловской области выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Яковлевны Хорошениной», — сообщили в облизбиркоме.
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