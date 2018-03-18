На Алтае разыграют более 40 призов в рамках флешмоба «УчастОк»

Чтобы стать участником конкурса, необходимо прийти на избирательный участок и сделать фотографию внутри или на фоне участка.

"Фотографию необходимо разместить у себя в социальных сетях с хэштегами #Участок #Алтай не позднее восьми часов вечера 18 марта. Конкурсная комиссия выберет победителей в нескольких номинациях: «Самый популярный пост», «Позитив на участке», «Лучшее фото в национальном костюме», «Самое массовое фото», «Самое патриотичное фото», «Любовь и участок», — сказал собеседник агентства.

Среди призов, которые будут разыграны в рамках флешмоба, планшеты, экшн-видеокамеры, портативные колонки и аккумуляторы, наушники, флешки, моноподы для селфи.

В республике Алтай зарегистрированы почти 159,2 тысячи избирателей. Всего в регионе будет работать 242 избирательных участка. По данным избиркома, по состоянию на 15 марта 2018 года в республике в рамках досрочного голосования на выборах президента проголосовали 704 избирателя.

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